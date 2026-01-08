Onde assistir Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo pela semifinal da Supercopa da Espanha de 2026

A partida irá definir quem vai enfrentar o Barcelona na final do torneio

Vinicius Junior e Giuliano Simeone, jogadores do Real Madrid e Atlético de Madrid ( OSCAR DEL POZO / AFP)

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam nesta quinta-feira (08), pela semifinal da Supercopa da Espanha de 2026. A partida acontece no Alinma Stadium, em Jeddah, na Arábia Saudita.

O confronto coloca frente a frente dois dos principais clubes do futebol espanhol, com o objetivo de conhecer o segundo finalista da Supercopa da Espanha. O Dérbi de Madrid será o primeiro de 2026 e o segundo da temporada atual, no último encontro entre Atlético e Real Madrid, os Colchoneros levaram a melhor, vencendo os merengues por 5 a 2.

Que horas é Atlético de Madrid x Real Madrid?

A partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid será disputada nesta quinta-feira (08), às 16h (horário de Brasília).

Onde assistir Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo?

O jogo terá transmissão pela TV fechada e Streaming. Entre os canais que farão a cobertura ao vivo estão:

ESPN (Tv fechada)

Disney+ Premium (Streaming)

Atlético de Madrid x Real Madrid

Após metade da temporada, o Dérbi de Madrid traz o primeiro grande confronto das duas equipes em 2026. Os clubes chegam para a partida em uma temporada de altos e baixos, com problemas no elenco e desempenhos dentro de campo.

Pelo Campeonato Espanhol, Atlético e Real, como de costume, são candidatos ao título e precisam melhorar as atuações para conseguirem alcançar o Barcelona, que está na primeira colocação com 49 pontos. Atualmente o Atlético de Madrid se encontra na 4ª posição com 38 pontos e o Real Madrid permanece na vice-liderança com 45 pontos.

Já na Champions League, ambos os times estão empatados em suas campanhas, porém o Real Madrid leva vantagem na classificação devido ao saldo de gols. Os clubes tem 12 pontos somados, em seis jogos, com quatro vitórias e duas derrotas. A única diferença é no saldo de gols, que os Merengues tem seis e os Colchoneros tem apenas três.

Prováveis Escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso (Gallagher), Koke e Baena; Sorloth e Julián Alvarez.

Os Colchoneros terão dois desfalques para a partida, são eles: Nico González e Lenglet.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen (Asencio) e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García e Vinicius Jr.

Já os Merengues não contarão com Mbappé e Éder Militão, que estão machucados. Além de ter Carvajal e Alexander-Arnold como dúvidas.

HISTÓRICO

No histórico recente de confrontos entre Atlético de Madrid e Real Madrid, os números são favoráveis para os Colchoneros. Nas últimas 10 partidas são quatro vitórias do Atlético de Madrid, duas do Real Madrid e quatro empates. Com 21 gols marcados pelo Atleti e 14 pelos Blancos.