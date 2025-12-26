Onde assistir United x Newcastle, pelo tradicional Boxing Day

Reduzido neste ano, o Boxing Day concentra suas atenções no duelo entre Manchester United e Newcastle, nesta sexta-feira, em Old Trafford

Estádio de Old Trafford vai receber único jogo do Boxing Day. (Manchester/Divulgação)

Como é tradição em todos os dias 26 de dezembro, a bola vai rolar no futebol inglês, embora este ano de forma quase simbólica, com o jogo entre Manchester United e Newcastle, partida de abertura da 18ª rodada da Premier League, sendo o único confronto do dia.

Para quem quiser acompanhar a partida, o único meio de transmissão será pela ESPN, às 17h (horário de Brasília).

O famoso 'Boxing Day', o dia seguinte ao Natal, estará, portanto, concentrado nesses 90 minutos em Old Trafford, já que a liga inglesa optou por agendar sete partidas da rodada para sábado, 27 de dezembro, e as duas restantes para domingo, dia 28 de dezembro, principalmente devido às preferências de transmissão televisiva.

"A liga se adapta ao calendário. Podemos garantir que na próxima temporada teremos mais jogos da Premier League no Boxing Day, já que essa data cairá em um sábado", anunciaram os dirigentes da liga quando ficou claro que a tradição seria significativamente reduzida em 2025.

A partida escolhida colocará frente a frente duas equipes, Manchester United (7º) e Newcastle (11º), que buscam subir na tabela e chegar à parte de cima da tabela.

Antes desse jogo, eles estão a três e seis pontos, respectivamente, atrás do Chelsea, que atualmente ocupa a quarta posição, a última vaga que garante a classificação para a Liga dos Campeões.

O capitão português do Manchester United, Bruno Fernandes, que sofreu uma lesão na coxa no último fim de semana, deverá ficar fora por "algumas partidas" e será um desfalque importante para esse duelo.

Programação da 18ª rodada da Premier League (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(17h00) Manchester United - Newcastle

- Sábado:

(09h30) Nottingham - Manchester City

(12h00) West Ham - Fulham

Liverpool - Wolverhampton

Arsenal - Brighton

Burnley - Everton

Brentford - AFC Bournemouth

(14h30) Chelsea - Aston Villa

- Domingo:

(11h00) Sunderland - Leeds

(13h30) Crystal Palace - Tottenham