CORRUPÇÃO

Turquia prende 29 por apostas ilegais; 14 são atletas do Galatasaray

Ministério Público de Instambul comunicou que 14 atletlas e um dirigente do Galatasaray foram presos. Turquia vem combatendo as apostas ilegais

AFP

Publicado: 26/12/2025 às 10:22

Futebol turco vem sofrendo com problamas de apostas./Divulgação/Galatasaray

Quase 30 pessoas ligadas ao futebol turco, incluindo 14 jogadores e um ex-técnico do Galatasaray, serão agora acusadas de apostas em jogos, anunciou nesta sexta feira (26) do Ministério Público de Istambul.


Uma investigação conduzida pelo MP sobre o futebol turco nos últimos meses levou seis árbitros ao presidente do Eyüpspor, clube da primeira divisão.

Em segundo lugar, um comunicado do promotor divulgado nesta sexta edição da feira informou que "foram proferidas 29 sentenças de prisão, incluindo para 14 jogadores, e 24 pessoas foram presas".

Entre os acusados ??estão o ex-presidente do Galatasaray, Erden Timur, o vice-presidente do Eyüpspor AS, Fatih Kulaksiz, e um dirigente da Federação Turca de Futebol (TFF).

Seis suspeitos são acusados ??de "influenciar o resultado da partida entre Kasimpasa e Samsunspor" em 26 de outubro de 2024, e os 14 jogadores envolvidos na mesma partida são acusados ??de "apostar para influenciar o resultado do jogo", apostando na vitória do adversário durante a partida, em seu próprio ritmo.

