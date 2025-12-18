Ex-jogador do Fluminense, Mario Pineida é assassinado no Equador

Atleta de 33 anos foi morto a tiros em Guayaquil; esposa também não resistiu ao ataque

Mario Pineida (Mailson Santana/Fluminense FC)

O ex-jogador do Fluminense Mario Pineida, de 33 anos, foi morto a tiros na última quarta-feira (17), em Guayaquil, no Equador. O crime, registrado por uma câmera de segurança, ocorreu dentro de um açougue e vitimou também a esposa do atleta, Guisella Fernández. A mãe de Pineida foi baleada, mas sobreviveu e foi encaminhada a um hospital.



Imagens mostram o momento em que dois homens armados, usando capacetes, chegam ao estabelecimento e efetuam diversos disparos contra o jogador e sua família. Após a ação, os criminosos fugiram. No vídeo, ainda é possível ver dois supostos funcionários do açougue tentando se proteger durante o ataque. Segundo a imprensa local, o crime teria sido premeditado.

A morte de Pineida amplia um cenário alarmante no país. Ele é o quarto jogador profissional assassinado no Equador em meio a uma crescente onda de violência. No último dia 8 de setembro, Maicol Valencia e Leandro Yépez, ambos do Exapromo Costa, da segunda divisão equatoriana, foram mortos. Já Jonathan González, ex-Independiente del Valle e LDU, faleceu no dia 20 do mesmo mês.

Carreira

Revelado no Equador e com passagem pelo futebol brasileiro, Pineida atuava pelo Barcelona de Guayaquil e havia defendido o Fluminense em 2022, por empréstimo. Com a camisa tricolor, o lateral entrou em campo 24 vezes na temporada em que o clube conquistou o Campeonato Carioca, sem marcar gols ou registrar assistências.

Também jogou por outras equipes do Equador, como El Nacional, Independiente del Valle e Independiente José Terán.

O Fluminense se manifestou oficialmente por meio das redes sociais, lamentando a perda do ex-atleta:

"O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022.

Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos familiares e amigos."