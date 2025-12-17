Veja gols de Flamengo x PSG: após empate no tempo normal, clube francês ganha nos pênaltis

Veja os melhores momentos e gols de Flamengo x PSG

Veja gols de Flamengo x PSG na Final da Copa Intercontinental. (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Veja os gols e melhores momentos de Flamengo x PSG na Copa Intercontinental, em jogo realizado nesta quarta-feira (17), no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar.

Com gol de Kvaratskhelia para o PSG e de Jorginho para o Flamengo, a partida acabou indo para os pênaltis. Nas penalidades, o goleiro russo do PSG Safonov brilhou fazendo quatro defesas.

Assim, o clube francês saiu campeão com placar de 2x1.

Veja gols de Flamengo x PSG

Veja melhores momentos de Flamengo x PSG



Aos 10 minutos de jogo, o goleiro do Flamengo , Rossi , tentando evitar uma saída de bola para escanteio, chutou a bola para dentro de campo e acabou entregando nos pés de Fabian Ruiz, que chutou para o gol vazio. Após revisão do VAR, entretanto, o gol foi anulado, pois a bola já havia saído de campo.

, , tentando evitar uma saída de bola para escanteio, chutou a bola para dentro de campo e acabou entregando nos pés de Fabian Ruiz, que chutou para o gol vazio. Após revisão do VAR, entretanto, Já aos 15 minutos o Flamengo respondeu com chute de Pulgar de fora da área que parou em defesa de Safonov.

respondeu com chute de de fora da área que parou em defesa de Flamengo 0 x 1 PSG: Aos 37 minutos do primeiro tempo, em um cruzamento feito por Doué , Kvaratskhelia aproveitou falha de Rossi para empurrar para as redes;

Aos 37 minutos do primeiro tempo, em um cruzamento feito por , aproveitou falha de para empurrar para as redes; Flamengo 1 x 1 PSG: Na volta do segundo tempo, o jogo estava equilibrado até os 15 minutos quando, em um drible de Arrascaeta dentro da área, Marquinhos derrubou o uruguaio e, após revisão do VAR, o árbitro deu pênalti para o Flamengo. Na cobrança, Jorginho bateu e deslocou o goleiro Safonov para empatar para o rubro-negro carioca.

Na volta do segundo tempo, o jogo estava equilibrado até os 15 minutos quando, em um drible de Arrascaeta dentro da área, Marquinhos derrubou o uruguaio e, após revisão do VAR, o árbitro deu pênalti para o Na cobrança, bateu e deslocou o goleiro O PSG chegou a ameaçar a meta do Flamengo em algumas ocasiões, mas sem assustar muito.

chegou a ameaçar a meta do em algumas ocasiões, mas sem assustar muito. Aos 40 minutos o Flamengo voltou a assustar. Primeiro em contra ataque com chute de Pedro que desviou na zaga e foi para fora.

voltou a assustar. Primeiro em contra ataque com chute de que desviou na zaga e foi para fora. Logo em seguida, na cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e, após bate-rebate, a zaga do time parisiense afastou.

Aos 49 minutos do segundo tempo, no último lance antes da prorrogação, Marquinhos teve a chance de completar para um gol vazio, mas chutou errado para fora.

teve a chance de completar para um gol vazio, mas chutou errado para fora. Na prorrogação, ambas equipes tiveram poucas chances e a partida seguiu muito equilibrada

Ao fim dos 120 minutos, Flamengo e PSG terminaram empatados por 1 x 1; O confronto, assim, seria definido nos pênaltis.



FLAMENGO X PSG NOS PÊNALTIS

Flamengo 1 x 0 PSG - Gol de De La Cruz;

- Gol de De La Cruz; Flamengo 1 x 1 PSG - Gol de Vitinha;

- Gol de Vitinha; Flamengo 1 x 1 PSG - Saúl parou na defesa de Safonov;

- Saúl parou na defesa de Safonov; Flamengo 1 x 1 PSG - Dembélé chutou por cima da barra;

- Dembélé chutou por cima da barra; Flamengo 1 x 1 PSG - Pedro bateu e também parou em defesa de Safonov;

- Pedro bateu e também parou em defesa de Safonov; Flamengo 1 x 2 PSG - Nuno Mendes bateu e converteu para o PSG.

- Nuno Mendes bateu e converteu para o PSG. Flamengo 1 x 2 PSG - Léo Pereira bateu e perdeu parando em defesa de Safonov;

- Léo Pereira bateu e perdeu parando em defesa de Safonov; Flamengo 1 x 2 PSG - Barcola bateu e Rossi defendeu;

- Barcola bateu e Rossi defendeu; Flamengo 1 x 2 PSG - Luiz Araújo bateu e também parou em defesa de Safonov.

Escalações das equipes para a Final da Copa Intercontinental

Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; G.Plata, Carrascal e Bruno Henrique.