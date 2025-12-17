Veja gols de Flamengo x PSG: após empate no tempo normal, clube francês ganha nos pênaltis
Veja os melhores momentos e gols de Flamengo x PSG
Publicado: 17/12/2025 às 16:46
Veja gols de Flamengo x PSG na Final da Copa Intercontinental. (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Veja os gols e melhores momentos de Flamengo x PSG na Copa Intercontinental, em jogo realizado nesta quarta-feira (17), no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar.
Com gol de Kvaratskhelia para o PSG e de Jorginho para o Flamengo, a partida acabou indo para os pênaltis. Nas penalidades, o goleiro russo do PSG Safonov brilhou fazendo quatro defesas.
Assim, o clube francês saiu campeão com placar de 2x1.
Veja gols de Flamengo x PSG
Veja melhores momentos de Flamengo x PSG
- Aos 10 minutos de jogo, o goleiro do Flamengo, Rossi, tentando evitar uma saída de bola para escanteio, chutou a bola para dentro de campo e acabou entregando nos pés de Fabian Ruiz, que chutou para o gol vazio. Após revisão do VAR, entretanto, o gol foi anulado, pois a bola já havia saído de campo.
- Já aos 15 minutos o Flamengo respondeu com chute de Pulgar de fora da área que parou em defesa de Safonov.
- Flamengo 0 x 1 PSG: Aos 37 minutos do primeiro tempo, em um cruzamento feito por Doué, Kvaratskhelia aproveitou falha de Rossi para empurrar para as redes;
- Flamengo 1 x 1 PSG: Na volta do segundo tempo, o jogo estava equilibrado até os 15 minutos quando, em um drible de Arrascaeta dentro da área, Marquinhos derrubou o uruguaio e, após revisão do VAR, o árbitro deu pênalti para o Flamengo. Na cobrança, Jorginho bateu e deslocou o goleiro Safonov para empatar para o rubro-negro carioca.
- O PSG chegou a ameaçar a meta do Flamengo em algumas ocasiões, mas sem assustar muito.
- Aos 40 minutos o Flamengo voltou a assustar. Primeiro em contra ataque com chute de Pedro que desviou na zaga e foi para fora.
- Logo em seguida, na cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e, após bate-rebate, a zaga do time parisiense afastou.
- Aos 49 minutos do segundo tempo, no último lance antes da prorrogação, Marquinhos teve a chance de completar para um gol vazio, mas chutou errado para fora.
- Na prorrogação, ambas equipes tiveram poucas chances e a partida seguiu muito equilibrada
- Ao fim dos 120 minutos, Flamengo e PSG terminaram empatados por 1 x 1; O confronto, assim, seria definido nos pênaltis.
FLAMENGO X PSG NOS PÊNALTIS
- Flamengo 1 x 0 PSG - Gol de De La Cruz;
- Flamengo 1 x 1 PSG- Gol de Vitinha;
- Flamengo 1 x 1 PSG - Saúl parou na defesa de Safonov;
- Flamengo 1 x 1 PSG - Dembélé chutou por cima da barra;
- Flamengo 1 x 1 PSG - Pedro bateu e também parou em defesa de Safonov;
- Flamengo 1 x 2 PSG - Nuno Mendes bateu e converteu para o PSG.
- Flamengo 1 x 2 PSG - Léo Pereira bateu e perdeu parando em defesa de Safonov;
- Flamengo 1 x 2 PSG - Barcola bateu e Rossi defendeu;
- Flamengo 1 x 2 PSG - Luiz Araújo bateu e também parou em defesa de Safonov.
Escalações das equipes para a Final da Copa Intercontinental
- Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; G.Plata, Carrascal e Bruno Henrique.
- Escalação do PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Kang-Lee, Doué, Kvaratskhelia.