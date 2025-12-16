Flamengo x PSG ao vivo: Onde assistir, horário e escalações da final da Copa Intercontinental
O Flamengo joga a final contra o PSG nesta quarta-feira (17)
Publicado: 16/12/2025 às 14:58
Flamengo x PSG ao vivo: Onde assistir, horário e escalações da estreia na Copa Intercontinental (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo | FRANCK FIFE / AFP)
O Flamengo enfrenta o PSG na Final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (17), no Estádio Lusail, Catar. Confira onde assistir ao vivo, horário e escalação para a final da competição da FIFA.
Horário de Flamengo x Cruz Azul na Copa Intercontinental
A final entre Flamengo e PSG é realizada nesta quarta-feira (17), às 14h00 (horário de Brasília).
Onde assistir Flamengo x Cruz Azul ao vivo na Copa Intercontinental
- - Globo (TV Aberta);
- - SporTV (TV Fechada)
- - CazéTV (YouTube -Clique aqui para assistir ao vivo);
- - GETV (YouTube -Clique aqui ou no player abaixo para assistir ao vivo);
- - FIFA+.
Escalação do Flamengo contra o PSG na Copa Intercontinental
O Flamengo deve fazer poucas mudanças na equipe que jogou contra o Pyramids no último sábado (13). Com o retorno de Pedro na última partida, o atacante da equipe rubro-negra pode ser opção para o treinador para o confronto. Confira o provável time para o confronto:
- Goleiro: Rossi; Defesa: Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Meio-Campo: Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Carrascal; Ataque: Samuel Lino (ou Everton Cebolinha) e Bruno Henrique/Pedro.
Ecalação do PSG contra o Flamengo na Copa Intercontinental
O Paris Saint-Germain chega à decisão da Copa Intercontinental com o título de campeã da Europa. Sob o comando do treinador espanhol Luis Enrique, o PSG se consolidou na temporada 2025-26 com um estilo de jogo baseado na posse de bola agressiva e transições rápidas.
Com um meio-campo jovem, o time francês busca controlar o ritmo da partida, utilizando a velocidade de seus pontas para isolar os defensores adversários em situações de um contra um.
Para o duelo contra o Flamengo, o treinador espanhol deve repetir a formação que tem sido utilizada em partidas mais importantes.
- Provável escalação do PSG: L. Chevalier, W. Zaïre-Emery, Marquinhos (c), W. Pacho, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Bradley Barcola, Désiré Doué e Kvaratskhelia.
ACOMPANHE FLAMENGO X PSG AO VIVO