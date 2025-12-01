Conmebol negocia para levar Copa América de 2028 para os EUA

Embora as negociações esteja avançadas, a Conmebol ainda têm outras opções em mente, incluindo a Argentina e o Equador

SoFi Stadium, em Los Angeles ( RAFAEL RIBEIRO/CBF)

A Concacaf e a Conmebol estão negociando a próxima sede da Copa América prevista para 2028. Segundo o "The Athletic", a competição deve acontecer pela segunda vez consecutiva nos Estados Unidos, confirmando a participação da seleção masculina do país no campeonato.

Se o acordo for oficializado, os EUA sediariam a terceira edição em menos de 15 anos - 2016 e 2024 foram realizadas em território norte-americano. Sendo assim, somente o Brasil também teria recebido a competição neste mesmo intervalo.

O fator chave que pode anular a negociação será o conflito de datas com os Jogos Olímpicos, marcados para acontecer na mesma época, em Los Angeles. Em 2024, por exemplo, a final da Copa América foi realizada no dia 14 de julho, mesma dia no qual está previsto o início da próxima Olimpíada.

Embora as negociações esteja avançadas, a Conmebol ainda têm outras opções em mente, incluindo a Argentina e o Equador. Originalmente, a nação vizinha teria recebido o evento de 2020 - transferida para 2021 - em parceria com a Colômbia, mas o torneio foi transferido para o Brasil por conta de crises em decorrência da Covid-19 em ambas regiões.

Apesar da receita gerada pela última edição ter beneficiado a confederação, o evento sofreu com reclamações do público e das comitivas. O foco das críticas giraram em torno de falhas na segurança e má qualidade do campo que não se assemelhava à "grama normal".

Nos próximos anos, os EUA devem receber outras competições importantes para a modalidade, como a Copa do Mundo Masculina em 2026, e, provavelmente, a Copa do Mundo Feminina em 2031.

Um porta-voz da Conmebol insistiu que "nada está definido neste momento" e que nenhuma informação concreta "chegou até seu escritório". Até então, nenhuma das instituições se pronunciou sobre os rumores e o anúncio do destino escolhido ainda não tem data marcada.