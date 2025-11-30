Inter Miami goleia New York, e Messi busca taça inédita da MLS contra Vancouver de Müller

Esta será a primeira decisão da MLS para o Inter Miami, que nunca havia passado da primeira fase dos playoffs em suas cinco primeiras temporada

Messi e Jordi Alba, ex-companheiros do Barcelona (Divulgação/ Inter Miami)

Lionel Messi está próximo de aumentar sua galeria de conquistas com um título inédito. Liderado pelo craque argentino, o Inter Miami goleou o New York City por 5 a 1, na noite de sábado, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, e avançou à final da Major League Soccer (MLS), a liga profissional de futebol dos Estados Unidos.

Esta será a primeira decisão da MLS para o Inter Miami, que nunca havia passado da primeira fase dos playoffs em suas cinco primeiras temporadas. As principais conquistas de Messi, Alba, Luis Suárez e companhia foram a Leagues Cup de 2023 e o Supporters' Shield de 2024, entregue ao melhor time da fase de grupos da competição.

Messi, campeão mundial pela Argentina e oito vezes vencedor da Bola de Ouro, juntou-se à equipe no meio da temporada de 2023, quando o time rosa estava na lanterna da MLS e vinha de uma sequência de 11 jogos sem vencer. Recentemente, o atacante de 38 anos renovou seu contrato com o clube da Flórida até 2028.

O adversário na decisão será o Vancouver Whitecaps, do alemão Thomas Müller, que derrotou o San Diego FC por 3 a 1 na outra semifinal e se tornou o melhor time da Conferência Oeste. Nesta temporada, o conjunto canadense eliminou o time de Messi nas semifinais da Copa dos Campeões da Concacaf, o torneio continental, com triunfos por 2 a 0 e 3 a 1, antes de cair para o mexicano Cruz Azul na disputa da taça.

Apesar da presença de Messi, que deu a assistência para o gol de Mateo Silvetti, o destaque da partida foi seu conterrâneo Tadeo Allende, autor de três gols na partida, dois deles com assistências de Alba e Busquets, antigos companheiros do camisa 10 que se aposentam ao final da temporada - o venezuelano Telasco Segovia fechou o placar para o time da casa, sob os olhares atentos da estrela do tênis Carlos Alcaraz.