Messi 'interrompe' pedido de namoro e viraliza nas redes sociais

Em sua rápida passagem na cidade espanhola, Messi estava caminhando e apareceu no fundo de um vídeo onde estava acontecendo um pedido de namoro

Lionel Messi visitou Barcelona e aproveitou para caminhar pela cidade (Divulgação/Messi)

Um momento romântico foi 'interrompido' pelo craque argentino Lionel Messi em Barcelona, na Espanha, e acabou viralizando nas redes sociais.

Durante sua passagem rápida pela cidade espanhola, no último final de semana, quando Messi visitou o Camp Nou, o jogador foi visto pelas ruas e apareceu em um pedido de namoro, roubando a cena.

A união entre Nil Domínguez e Gisela Martinez começou de uma forma inesquecível. Ao registrar o pedido de namoro em vídeo, o homem se distrai com a passagem de três pessoas no fundo da gravação. Uma delas era o ex-camisa 10 do 'Barça', que passeava despretensiosamente pelas vias locais.

A publicação, feita por Nil nas redes sociais, já soma mais de um milhão de curtidas.

"Você pede ela em namoro no dia 9/11 com um buquê violeta e o Messi aparece para tornar o momento inesquecível", escreveu Nil, em um vídeo publicado no TikTok. "Um relacionamento abençoado por Messi", brincou ele.

O astro argentino fez história com a camisa do Barcelona. Ele defendeu a equipe espanhola entre os anos de 2004 e 2021 - anotou 672 gols em 778 partidas. Lionel Messi ganhou quatro Champions League, três Mundiais de Clubes e dez edições do Campeonato Espanhol. Com informações do Estadão Conteúdo.