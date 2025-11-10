Messi volta ao Camp Nou e fala em se despedir 'não apenas como jogador'

Lionel Messi, maior ídolo da história do Barcelona (Divulgação/ Messi)

O argentino Lionel Messi visitou a cidade de Barcelona no último fim de semana. O jogador postou fotos no Camp Nou, estádio do clube catalão, nas redes sociais. O astro fez história com a camisa do Barcelona. Ele defendeu a equipe espanhola entre os anos de 2004 e 2021 - anotou 672 gols em 778 partidas. Lionel Messi ganhou quatro Champions League, três Mundiais de Clubes e dez edições do Campeonato Espanhol. Na postagem, exaltou o retorno ao Camp Nou, e falou que espera voltar ao lugar algum dia, "não apenas para se despedir como jogador".

"Ontem à noite voltei a um lugar que sinto muito falta. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde todos vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo. Espero algum dia poder voltar, e não apenas para me despedir como jogador, como nunca tive a oportunidade de fazer...", escreveu.

O estádio passa por reformas desde 2023. O processo de modernização deve ocorrer até o segundo semestre do ano de 2026

Lionel Messi deixou o Barcelona em 2021 e acertou com o PSG. No clube francês, permaneceu por duas temporadas. Posteriormente, foi contratado pelo Inter Miami. Ele recentemente renovou o vínculo com a equipe norte-americana até 2028.

Um dia antes de visitar o Camp Nou, Messi atuou na goleada do Inter Miami por 4 a 0 sobre o Nashville, marcando dois gols. O time está na semifinal da Conferência Leste da MLS (Major League Soccer).

