Palmeiras x Flamengo: horário do jogo da final da Libertadores

As equipes brasileiras se encontram neste sábado (29), em Lima, no Peru

Taça e palco da final da Libertadores de 2025 (Divulgação / Conmebol)

A grande final da Libertadores da América de 2025 acontece neste sábado (29), em Lima, no Peru, e colocará frente a frente Palmeiras e Flamengo. O duelo, que promete ser histórico, consagrará o primeiro tetracampeão da Libertadores no futebol brasileiro, já que ambos os finalistas são tricampeões.

Diferente dos últimos anos, a grande decisão será mais tarde que o habitual. Como a capital peruana fica duas horas atrás no fuso horário em relação ao Brasil, o jogo não poderia ser mais cedo devido ao calor que prejudicaria o espetáculo.

Com isso, a Conmebol definiu que a final será disputada às 18h no horário de Brasília. O jogo, que acontecerá às 16h do horário local, será realizado no estádio Monumental, palco da final da Libertadores de 2019 vencida pelo próprio Flamengo.

Palmeiras x Flamengo

Horário: 18h (horário de Brasília).

Local: Estádio Monumental, em Lima.