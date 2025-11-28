Veja valores e disponibilidade dos ingressos para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Restam poucos ingressos disponíveis para a grande decisão no estádio Monumental, em Lima, no Peru

Estádio da final da Libertadores de 2025, em Lima (Divulgação/Universitario de Lima)

Neste sábado (29), às 18h, Palmeiras e Flamengo protagonizam um jogo histórico valendo o título da Libertadores da América. A final única será disputada no estádio Monumental, em Lima, no Peru, e restam poucos ingressos disponíveis para acompanhar o jogo.

O setor Norte, exclusivo para a torcida do Flamengo, já teve os seus ingressos esgotados. Vendido por um valor de US$ 95 (R$ 510), as entradas já atingiram a sua carga máxima para o setor, que teve cerca de 12.500 ingressos disponibilizados.

O setor Sul, exclusivo da torcida do Palmeiras, ainda não completou a ocupação máxima, restando ainda poucos ingressos para serem comprados. Os valores também são de US$ 95 (R$ 510).

Os setores Leste e Oeste também contam com os últimos ingressos disponíveis. Os setores centrais do estádio são identificados como neutros e estão custando US$ 200 (oeste) e US$ 310 (leste)

Estima-se que a carga total de ingressos à disposição para a final deste sábado seja de 54 mil. A expectativa para a hora do jogo é de praticamente lotação máxima no estádio. Os ingressos ainda podem ser adquiridos através do site de vendas da Conmebol. (Clique aqui).

