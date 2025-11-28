Provável escalação do Flamengo para final da Libertadores contra o Palmeiras

Giorgian de Arrascaeta, meia do Flamengo ( Gilvan de Souza/FLAMENGO)

A contagem regressiva para a grande final da Copa Libertadores está quase no fim. Neste sábado (29), às 18h, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, Flamengo e Palmeiras entram em campo para decidir quem ficará com a taça da edição 2025 do torneio continental.

O Flamengo chega embalado, com o título do Brasileirão praticamente garantido, mas terá de superar desfalques importantes. O equatoriano Gonzalo Plata cumpre suspensão após ser expulso na semifinal contra o Racing. O centroavante Pedro, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, foi relacionado, mas ainda é dúvida para a partida.

O zagueiro Léo Ortiz segue com dores no tornozelo e será reavaliado antes da partida. Por outro lado, Luiz Araújo, que foi substituído no meio de semana, não apresentou problemas físicos e deve estar entre os titulares.

Provável escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique.

Esta será a quinta final de Libertadores do Flamengo. O clube já conquistou a competição em 1981, 2019 e 2022, e foi vice-campeão em 2021. O vencedor da partida se tornará o primeiro time brasileiro a conquistar quatro títulos da Libertadores, entrando para a história do futebol sul-americano.

