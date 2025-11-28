Provável escalação do Flamengo para final da Libertadores contra o Palmeiras
Escalação do Flamengo: confira quem deve jogar a decisão da Libertadores
Publicado: 28/11/2025 às 12:22
Giorgian de Arrascaeta, meia do Flamengo ( Gilvan de Souza/FLAMENGO)
A contagem regressiva para a grande final da Copa Libertadores está quase no fim. Neste sábado (29), às 18h, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, Flamengo e Palmeiras entram em campo para decidir quem ficará com a taça da edição 2025 do torneio continental.
O zagueiro Léo Ortiz segue com dores no tornozelo e será reavaliado antes da partida. Por outro lado, Luiz Araújo, que foi substituído no meio de semana, não apresentou problemas físicos e deve estar entre os titulares.
Provável escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique.
Esta será a quinta final de Libertadores do Flamengo. O clube já conquistou a competição em 1981, 2019 e 2022, e foi vice-campeão em 2021. O vencedor da partida se tornará o primeiro time brasileiro a conquistar quatro títulos da Libertadores, entrando para a história do futebol sul-americano.
De agora até sábado, é foco total no jogo mais importante do ano. Chegamos até aqui juntos. E juntos, iremos para Lima, em busca do nosso sonho!— Flamengo (@Flamengo) November 26, 2025
Pela #GlóriaEterna. PELO TETRA! VAMOS, FLAMENGO!#arteespecial pic.twitter.com/Xsy3JW8ycT