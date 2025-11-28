Provável escalação do Palmeiras para final da Libertadores contra o Flamengo

Flaco Lopez e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)

Em contagem regressiva para a decisão da Copa Libertadores da América, o Palmeiras chega à Lima com o foco total na busca pelo tetracampeonato continental. Após poupar titulares na derrota para o Grêmio pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira deve escalar força quase máxima para enfrentar o Flamengo neste sábado (29), às 18h, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

tem Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Allan, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque. O treinador português manteve mistério nos treinos da semana, mas a estrutura do time deve ser a utilizada ao longo da campanha.

Desfalques

A principal indefinição é a presença do goleiro Weverton, que ainda se recupera de lesão e vive corrida contra o tempo para estar ao menos no banco de reservas. Internamente, a comissão técnica trata sua participação como improvável, o que reforça a titularidade de Carlos Miguel.

Outros desfalques certos são Paulinho e Lucas Evangelista, ambos com lesões mais longas e retorno previsto apenas para 2026. Os dois, entretanto, viajaram com a delegação para apoiar o grupo na decisão.

Busca pelo tetracampeonato

O Palmeiras soma três títulos de Libertadores em sua história: 1999, 2020 e 2021. Caso conquiste o torneio novamente, alcançará o inédito tetracampeonato, consolidando-se como uma das principais forças do continente na última década. A expectativa da torcida é alta, e a presença massiva de palmeirenses em Lima dá o tom de uma final que promete fortes emoções.Vem aí mais um capítulo deste duelo histórico!



