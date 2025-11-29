Flamengo x Palmeiras ao vivo na Final da Libertadores
Veja onde assistir ao vivo de graça Final da Libertadores entre Flamengo x Palmeiras
Publicado: 29/11/2025 às 17:00
Flamengo x Palmeiras ao vivo na Final da Libertadores. (Fotos: Adriano Fontes/Flamengo | Cesar Greco/Palmeiras)
Veja onde assistir Flamengo x Palmeiras ao vivo na Final da Libertadores 2025, disputada no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru, neste sábado (29).
Flamengo x Palmeiras horário
O jogo está marcado para começar às 18h00 (horário de Brasília).
Flamengo x Palmeiras onde assistir ao vivo
Com direitos divididos, a Final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras contará com diversas opções para o torcedor e telespectador assistir. Confira todas:
- Disney+: streaming ao vivo
- Globo: TV Aberta - Gratuito
- GETV: Youtube - Gratuito
- ESPN: TV fechada
- SBT: TV aberta- Gratuito
- Paramount+: streaming ao vivo
Flamengo x Palmeiras ao vivo
Provável escalação do Flamengo
Com cinco pontos de vantagem no Brasileirão sobre o próprio Palmeiras, o Flamengo busca a dobradinha com o título da Libertadores e a 'revanche' pelo título do Verdão em cima do Mengão em 2021.
Após empate contra o Atlético-MG na última terça-feira (25), o Flamengo precisa de dois pontos nas duas rodadas restantes para garantir o título da Série A do Campeonato Brasileiro.
Para fazer isso acontecer, Filipe Luís não poderá contar com Plata, que foi expulso em jogo da volta da semifinal contra o Racing. Assim, Bruno Henrique deve assumir seu lugar no time titular.
Os 11 iniciais do Flamengo devem ser: Rossi; Varela, Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Lino (Cebolinha ou Luiz Araújo).
Caminho do Flamengo até a Final da Libertadores
- Oitavas de final: Flamengo 3 x 0 Internacional;
- Quartas de final: Flamengo 2 x 2 Estudiantes (4x2 nos pênaltis);
- Semifinal: Flamengo 1 x 0 Racing.
Provável escalação do Palmeiras
O Palmeiras chega para a final após sofrer uma derrota, fora de casa, contra o Grêmio, em jogo também realizado na terça (25).
Para o confronto, o treinador português Abel Ferreira poupou boa parte dos jogadores titulares, que devem começar jogando contra o Flamengo em Lima.
Na temporada, o Palmeiras jogou duas vezes contra o Flamengo e saiu derrotado em ambas as ocasiões. Em maio deste ano, o rubro-negro carioca venceu o rival em São Paulo, no Allianz Parque, por 2-0. Já em jogo mais recente, disputado no Maracanã, o Flamengo venceu o Palmeiras pelo placar de 3-2.
Agora, Abel Ferreira tenta revanche no ano contra Filipe Luís. Para isso, deve jogar com força máxima e este time titular do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan; Flaco López e Vitor Roque.
Caminho do Palmeiras até a Final da Libertadores
- Oitavas de final: Palmeiras 4 x 0 Universitário (Peru);
- Quartas de final: Palmeiras 5 x 2 River Plate;
- Semifinal: Palmeiras 4 x 3 LDU.