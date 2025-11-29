Veja onde assistir ao vivo de graça Final da Libertadores entre Flamengo x Palmeiras

Flamengo x Palmeiras ao vivo na Final da Libertadores. (Fotos: Adriano Fontes/Flamengo | Cesar Greco/Palmeiras)

Veja onde assistir Flamengo x Palmeiras ao vivo na Final da Libertadores 2025, disputada no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru, neste sábado (29).

Flamengo x Palmeiras horário

O jogo está marcado para começar às 18h00 (horário de Brasília).

Flamengo x Palmeiras onde assistir ao vivo

Com direitos divididos, a Final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras contará com diversas opções para o torcedor e telespectador assistir. Confira todas:

Disney+: streaming ao vivo

Globo: TV Aberta - Gratuito

GETV: Youtube - Gratuito

ESPN: TV fechada

SBT: TV aberta- Gratuito

Paramount+: streaming ao vivo

Flamengo x Palmeiras ao vivo

Provável escalação do Flamengo

Com cinco pontos de vantagem no Brasileirão sobre o próprio Palmeiras, o Flamengo busca a dobradinha com o título da Libertadores e a 'revanche' pelo título do Verdão em cima do Mengão em 2021.

Após empate contra o Atlético-MG na última terça-feira (25), o Flamengo precisa de dois pontos nas duas rodadas restantes para garantir o título da Série A do Campeonato Brasileiro.

Para fazer isso acontecer, Filipe Luís não poderá contar com Plata, que foi expulso em jogo da volta da semifinal contra o Racing. Assim, Bruno Henrique deve assumir seu lugar no time titular.

Os 11 iniciais do Flamengo devem ser: Rossi; Varela, Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Lino (Cebolinha ou Luiz Araújo).

Caminho do Flamengo até a Final da Libertadores

Oitavas de final: Flamengo 3 x 0 Internacional;

x 0 Internacional; Quartas de final: Flamengo 2 x 2 Estudiantes (4x2 nos pênaltis);

x 2 Estudiantes (4x2 nos pênaltis); Semifinal: Flamengo 1 x 0 Racing.

Provável escalação do Palmeiras



O Palmeiras chega para a final após sofrer uma derrota, fora de casa, contra o Grêmio, em jogo também realizado na terça (25).

Para o confronto, o treinador português Abel Ferreira poupou boa parte dos jogadores titulares, que devem começar jogando contra o Flamengo em Lima.

Na temporada, o Palmeiras jogou duas vezes contra o Flamengo e saiu derrotado em ambas as ocasiões. Em maio deste ano, o rubro-negro carioca venceu o rival em São Paulo, no Allianz Parque, por 2-0. Já em jogo mais recente, disputado no Maracanã, o Flamengo venceu o Palmeiras pelo placar de 3-2.

Agora, Abel Ferreira tenta revanche no ano contra Filipe Luís. Para isso, deve jogar com força máxima e este time titular do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Caminho do Palmeiras até a Final da Libertadores