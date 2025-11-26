Estêvão iguala marca de Mbappé e Haaland com mais um gol pelo Chelsea na Champions League

Estêvão, atacante brasileiro do Chelsea (ADRIAN DENNIS / AFP)

O atacante Estêvão marcou um dos gols do Chelsea na vitória de 3 a 0 sobre o Barcelona na última terça-feira, 25, em Londres O duelo foi válido pela quinta rodada da primeira fase da Champions League.

O ex-jogador do Palmeiras marcou o terceiro gol nesta edição da competição continental. O brasileiro igualou um feito apenas conquistado anteriormente pelos astros Mbappé e Haaland.

O atleta revelado pelo Palmeiras tornou-se somente o terceiro jogador com menos de 20 anos a balançar as redes nas primeiras três partidas como titular do torneio europeu de clubes. Na competição continental, Estêvão já tinha marcado contra o Qarabag e o Ajax.

Antes, apenas Mbappé (18 anos, 113 dias) e Haaland (19 anos, 107 dias) haviam atingido a marca de três gols em três jogos como titulares na Liga dos Campeões. Estêvão conseguiu o feito com 18 anos e 215 dias.

Desde que chegou ao Chelsea, o brasileiro soma cinco gols e uma assistência em 17 partidas realizadas. O atacante celebrou o momento após o triunfo sobre o Barcelona.

"Agradeço a Deus por esse momento incrível que eu estou vivendo. Realizo o sonho de viver uma noite de Champions pelo Chelsea, fazer um gol. Fiquei feliz desde que soube o time pela manhã. Então, estou feliz. Hoje, não só eu, mas todo o nosso time fez uma grande partida, foi uma noite perfeita para nós, e o mais importante é que saímos com a vitória", disse, em entrevista à TNT Sports.

O Chelsea assumiu a quinta posição na tabela da Uefa Champions League, com 10 pontos. Os oito primeiros colocados de classificam diretamente para as oitavas de final.