Real Madrid encaminha empréstimo de Endrick ao Lyon por seis meses

O empréstimo de Endrick ao Lyon será de seis meses, iniciando em janeiro de 2026

Endrick, atacante do Real Madrid (Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

O Real Madrid encaminhou o empréstimo de Endrick ao Lyon. O atacante de 19 anos vai assinar contrato por seis meses, ou seja, até o fim da temporada europeia. O jogador revelado pelo Palmeiras deve se apresentar ao time francês em janeiro, quando abre a janela de transferências, e fica até junho. A informação foi divulgada apelo GE e confirmada pelo Estadão.

O sonho de jogar a Copa do Mundo motivou Endrick a procurar um novo clube. Ele ainda não foi convocado desde que Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira. À revista Placar, o treinador não descartou convocá-lo e revelou que o aconselhou a buscar outro clube para ter mais minutos.

Endrick atuou por apenas 14 minutos na atual temporada. O atacante esteve em campo na goleada sobre o Valencia. Quando Carlo Ancelotti ainda comandava o Real Madrid na temporada passada, o jogador atuou por cerca de 840 minutos, anotando sete gols.

Ele ficou fora do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, em função de uma lesão, e só conseguiu estar à disposição do técnico Xabi Alonso em setembro. O português está no fim da fila, atrás de outros jovens, como o meia-atacante Arda Guller e o centroavante Gonzalo García.

Sob o comando de Ancelotti no Real, Endrick ganhou minutos em seu primeiro ano na Europa, e chegou a se firmar como titular do treinador italiano na Copa do Rei, na qual foi vice-artilheiro com cinco gols. Ao todo, disputou 37 partidas em 2024/25, a maioria delas entrando no segundo tempo, e foi às redes em sete oportunidades.

No Lyon, Endrick poderá ser comandado pelo português Paulo Fonseca, que agrada o jogador. O fato de a equipe ter perdido Alexandre Lacazette e Georgess Mikautadze, referências no setor ofensivo, fazem com que o atacante não tenha dificuldades para ganhar minutos e, em caso de boa adaptação ao futebol francês, conquiste a titularidade.

Longe de brigar pelas primeiras posições no Campeonato Francês, o Lyon está na sétima posição da competição e contabiliza 20 pontos. Em 12 rodadas, a equipe obteve seis vitórias, empatou duas vezes e sofreu seis derrotas. O Paris Saint-Germain lidera a disputa de forma isolada e ostenta 27 pontos no promeiro lugar

