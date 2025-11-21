O vídeo foi postado pelo presidente dos Estados Unidos após visita de Cristiano Ronaldo à Casa Branca

Em vídeo gerado por IA, Trump aparece jogando bola com Cristiano Ronaldo. (Foto: Daniel Torok/White House)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou em suas redes sociais um vídeo gerado por inteligência artificial em que ele está jogando bola com Cristiano Ronaldo.

Trump fez a postagem em seu Instagram afirmando que "Ronaldo é uma ótima pessoa. Adorei conhecê-lo na Casa Branca. Muito inteligente e legal".

Cristiano foi um dos convidados para um jantar luxuoso organizado na Casa Branca, na última terça-feira (18), pelo presidente Donald Trump em homenagem ao príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, que faz uma visita oficial aos Estados Unidos.

O português joga atualmente no clube saudita Al Nassr, atraído, como muitos atletas na reta final de suas carreiras, pelos gastos astronômicos com os esportes no reino, criticado por seu histórico em termos de direitos humanos.

O jogador de 40 anos ocupou um lugar de destaque no jantar, não muito longe de Trump.

"Meu filho é um grande fã de Ronaldo", declarou Trump em seu discurso antes do jantar, acrescentando que Barron, 19 anos, conheceu o astro do futebol, que disputará sua última Copa do Mundo no próximo ano.

*Com informações da AFP.