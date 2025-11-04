Cristiano Ronaldo diz que Messi não é melhor que ele: 'Não tenho que ser humilde'

Cristiano Ronaldo respondeu Wayne Rooney, após o ex-companheiro afirmar que Lionel Messi era melhor que o português

Cristiano Ronaldo com a taça de campeão (JOHN MACDOUGALL / AFP))

Em trecho de entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan divulgado nesta segunda-feira, o craque Cristiano Ronaldo respondeu a uma fala de Wayne Rooney, ex-companheiro de Manchester United, que recentemente disse que o argentino Lionel Messi é melhor que o português. Mas a opinião do astro da seleção portuguesa, de 40 anos, é diferente.

"Não há problema, não concordo. Não tenho que ser humilde", disse o atacante Cristiano Ronaldo sobre o tom do discurso feito por Rooney, em um teaser lançado antes da entrevista completa, que será publicada nesta terça-feira.

Por uma década, o português, ídolo do Real Madrid, e o argentino, considerado o maior jogador do Barcelona, dominaram as disputas pela Bola de Ouro, o que resultou em uma rivalidade sadia entre os dois. No geral, Cristiano Ronaldo conquistou o prêmio em cinco oportunidades, enquanto Messi levou o troféu por oito vezes.

Os dois também foram protagonistas em suas respectivas seleções. Pela seleção portuguesa, o jogador do Al-Nassr levou o país europeu ao título inédito da Euro, em 2016. Já o craque do Inter Miami ganhou a Copa do Mundo de 2022.

Na conversa com Morgan, o português também fala sobre o seu lado mais íntimo, incluindo o relacionamento com Georgina Rodríguez, sua noiva e com quem divide a vida desde 2016. "Sabia que era a mulher da minha vida", declarou o atleta.

Além disso, ele ainda fez um comentário sobre a ausência no funeral do amigo Diogo Jota e respondeu sobre quem chama mais atenção entre ele e o inglês David Beckham. "Eu sou perfeito", respondeu Cristiano Ronaldo.

Mesmo com tantos títulos e prêmios ao longo de sua trajetória nos campos, o jogador português ainda busca alcançar um recorde pessoal: a marca de mil gols. Atualmente, o jogador do Al-Nassr já balançou a rede 952 vezes.

