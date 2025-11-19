Achraf Hakimi é eleito o melhor jogador africano do ano

O jogador de 27 anos recebe pela primeira vez o prêmio individual, concedido pela Confederação Africana de Futebol (CAF).

Achraf Hakimi, lateral-direito do Paris Saint-Germain e eleito Melhor Jogador Africano do ano (ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP)

Achraf Hakimi, lateral do Paris Saint-Germain e capitão da seleção marroquina, foi eleito o Melhor Jogador Africano de 2025 nesta quarta-feira (19), em uma cerimônia realizada em Rabat.

O jogador de 27 anos, que conquistou os títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês pelo PSG neste ano, recebe pela primeira vez este prestigioso prêmio individual, concedido pela Confederação Africana de Futebol (CAF).

Hakimi, que ficou em sexto lugar na votação da Bola de Ouro da revista France Football em setembro passado (prêmio vencido por seu companheiro de PSG Ousmane Dembélé), superou o atacante egípcio Mohamed Salah (Liverpool), eleito o melhor do continente em 2017 e 2018, e o atacante nigeriano Victor Osimhen (Galatasaray), vencedor em 2023.

No ano passado, o prêmio foi para o nigeriano Ademola Lookman, da Atalanta. Hakimi havia ficado entre os finalistas em 2023 e 2024.

Em maio passado, o lateral marroquino já havia recebido o Prêmio Marc-Vivien Foé, que reconhece o melhor jogador africano da temporada da Ligue 1 francesa.

"É realmente uma honra estar aqui hoje. Estou orgulhoso por ganhar um troféu tão prestigioso", declarou Hakimi nesta quarta-feira.

Atualmente afastado dos gramados devido a uma entorse no tornozelo, Hakimi está confiante de que estará totalmente recuperado para liderar a seleção marroquina na Copa Africana de Nações (CAN), que começa no dia 21 de dezembro.

Marrocos também teve um papel importante na cerimônia de premiação da CAF, em parte graças à vitória de Ghizlane Chebbak como a melhor jogadora de futebol do continente, superando sua compatriota Sanaa Mssoudy e a nigeriana Rasheedat Ajibade.

Chebbak, de 25 anos, joga pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, e foi a artilheira da Copa Africana de Nações Feminina, na qual a seleção marroquina perdeu a final para a Nigéria.

Outro marroquino homenageado foi Yassine Bonou (Al Hilal), que ganhou o prêmio de melhor goleiro africano do ano.