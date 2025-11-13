Presidente da Conmebol banca final da Libertadores em Lima: 'Mais de 80% dos bilhetes vendidos'

A final da Libertadores de 2025 será disputada por Palmeiras e Flamengo, no dia 29 de novembro

A final da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro (Divulgação/ Libertadores)

Uma partida histórica. É dessa maneira que Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, está classificando a atual decisão da Copa Libertadores, que vai apontar o primeiro time brasileiro a vencer o principal torneio sul-americano quatro vezes. O troféu, que vai estar em disputa em Lima, na capital do Peru, será disputado por Palmeiras e Flamengo no dia 29 deste mês.

Em entrevista ao programa peruano La rotativa del Aire Domínguez comentou que existe interesse de outros continentes em sediar as próximas finais do principal torneio da América do Sul

'É verdade que existe demanda internacional, porque muitos países querem sediar esta partida. Existe o interesse, mais ainda não se iniciou uma discussão séria (sobre o tema), comentou o mandatário.

Satisfeito pelo sucesso da edição atual, Domínguez garantiu que a distância da capital peruana para o Brasil não deverá ser empecilho para que o estádio Monumental fique esvaziado.

"Hoje temos mais de 80% dos ingressos vendidos para o estádio. Isso significa que teremos pelo menos 60 mil pessoas presentes. Vai ser uma partida histórica", comentou.

Esta não vai ser a primeira vez que o estádio peruano será palco de uma decisão em jogo único da Libertadores. Em 2019, na primeira edição com este novo formato, o Flamengo ficou com a taça ao derrotar o River Plate pelo placar de 2 a 1. Na ocasião, a equipe carioca obteve a virada com dois gols de Gabigol, que foram assinalados aos 44 e aos 47 minutos do segundo tempo.