Presidente da Conmebol banca final da Libertadores em Lima: 'Mais de 80% dos bilhetes vendidos'
A final da Libertadores de 2025 será disputada por Palmeiras e Flamengo, no dia 29 de novembro
Publicado: 13/11/2025 às 11:24
A final da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro (Divulgação/ Libertadores)
Uma partida histórica. É dessa maneira que Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, está classificando a atual decisão da Copa Libertadores, que vai apontar o primeiro time brasileiro a vencer o principal torneio sul-americano quatro vezes. O troféu, que vai estar em disputa em Lima, na capital do Peru, será disputado por Palmeiras e Flamengo no dia 29 deste mês.
'É verdade que existe demanda internacional, porque muitos países querem sediar esta partida. Existe o interesse, mais ainda não se iniciou uma discussão séria (sobre o tema), comentou o mandatário.
Satisfeito pelo sucesso da edição atual, Domínguez garantiu que a distância da capital peruana para o Brasil não deverá ser empecilho para que o estádio Monumental fique esvaziado.
"Hoje temos mais de 80% dos ingressos vendidos para o estádio. Isso significa que teremos pelo menos 60 mil pessoas presentes. Vai ser uma partida histórica", comentou.
Esta não vai ser a primeira vez que o estádio peruano será palco de uma decisão em jogo único da Libertadores. Em 2019, na primeira edição com este novo formato, o Flamengo ficou com a taça ao derrotar o River Plate pelo placar de 2 a 1. Na ocasião, a equipe carioca obteve a virada com dois gols de Gabigol, que foram assinalados aos 44 e aos 47 minutos do segundo tempo.