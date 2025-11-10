Gary Neville detona futebol de Wirtz no Liverpool: 'Parece um garotinho e se tornou problema'

Florian Wirtz, meio-campista do Liverpool (DARREN STAPLES / AFP)

Acostumado a causar polêmica com suas análises e crítica de jogadores na Sky Sports, o ex-zagueiro inglês do Manchester United, Gary Neville, voltou a ser assunto ao detonar o jovem Wirtz, contratação milionária do Liverpool. Em sua visão, o alemão "parece um garotinho" em campo e já passou da hora de dar uma resposta à torcida, se tornando "um problema".

Entre as maiores transações da Premier League, Wirtz foi contratado do Bayer Leverkusen por 120 milhões de libras (aproximadamente R$ 845 milhões). Para Neville, o jogador de 22 anos já teve tempo mais do que o suficiente para mostrar serviço, o que ainda não ocorreu.

Na derrota por 3 a 0 do Liverpool diante do Manchester City, neste domingo, a torcida local ironizou o reforço com uma música questionando o alto investimento. Wirtz foi substituído aos 38 minutos do segundo tempo e detonado por Gary Neville, que já se envolveu em polêmicas com Vini Júnior e Cristiano Ronaldo.

"Foi um dia muito ruim para Wirtz, em particular", iniciou Neville ao avaliar a dura derrota do Liverpool, atual campeão da Premier League diante de seu grande concorrente na Inglaterra nos últimos anos. "Temos andado na ponta dos pés em relação a Wirtz há alguns meses, por causa do fato de ele ser jovem, estar vindo para um novo país... Mas ele custou 120 milhões de libras e precisa se impor", cobrou.

"Ele tem talento, é um jogador muito bom, tecnicamente fantástico, mas foi massacrado hoje por (Matheus) Nunes e outros Foi jogado de um lado para o outro no campo e também não apresentou um bom futebol, então sua atuação foi realmente preocupante", disparou o comentarista.

Sem papas na língua, Neville admitiu que o reforço pode se tornar um fracasso no Liverpool. "Wirtz é um problema, vamos ser francos. É um problema, parece um garotinho em campo e isso não pode ser verdade."