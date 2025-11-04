Mural com imagem de Arnold, do Real Madrid, é alvo de vandalismo em Liverpool: 'Adeus rato'

A figura do jogador foi coberta por uma tinta branca e sobre ela foi escrita uma mensagem ofensiva

Mural de Arnold, ex-jogador do Liverpool (Reprodução)

Jogador profundamente identificado com o Liverpool, o defensor Trent Alexander-Arnold, atualmente no Real Madrid, sentiu o peso da rivalidade que o torcedor do clube inglês agora nutre por ele, já que os dois clubes se enfrentam nesta terça-feira, pela Champions League. Uma pintura feita em sua homenagem, que ornamenta um muro nos arredores de Anfield, foi vandalizado.

A figura do jogador foi coberta por uma tinta branca e sobre ela foi escrita uma mensagem ofensiva, com a inscrição 'Adeus rato'. De acordo com o jornal "Marca", o ato causou indignação.

De acordo com os moradores locais, o incidente aconteceu na noite de segunda-feira. Alguns jovens chegaram com latas de tinta e vandalizaram o mural que homenageava Alexander Arnold.

Alvo dos protestos, o defensor deve iniciar a partida no banco contra o seu ex-clube, já que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida no encontro com o Olympique de Marselha, em setembro.

Com 100% de aproveitamento, o time espanhol contabiliza nove pontos em três rodadas. Já o Liverpool tem duas vitórias em três partidas e busca os três pontos em casa para encostar nos líderes.J

