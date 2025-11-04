diariodepernambuco.com.br
Internacional
Champions League

PSG x Bayern: horário, escalações e onde assistir ao jogo da Champions League

PSG e Bayern fazem duelo de gigantes pela Champions League nesta terça-feira

Paulo Mota

Publicado: 04/11/2025 às 10:25

Seguir no Google News Seguir

Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique/Divulgação/Bayern

Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique (Divulgação/Bayern)

Um dos confrontos mais aguardados da primeira fase de liga da Champions League acontece nesta terça-feira (4). Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se enfrentam às 17h, no Parc des Princes, em Paris, em partida válida pela quarta rodada da competição. O duelo terá transmissão do canal Space e da plataforma de streaming Max.

Veja também:
Com campanhas quase idênticas, franceses e alemães chegam à rodada empatados com nove pontos cada. O PSG ocupa a liderança do grupo por ter um ataque ligeiramente mais eficiente — 13 gols marcados, contra 12 do Bayern —, ambos com saldo positivo de dez gols.

O PSG aposta no talento de Ousmane Dembélé, recém-eleito Bola de Ouro, para manter o alto desempenho ofensivo. O técnico Luis Enrique, no entanto, ainda monitora a condição física do camisa 10, que retorna de lesão. Do outro lado, o Bayern aposta na fase artilheira de Harry Kane, que vive um início de temporada impressionante: já são 22 gols em 15 partidas sob o comando de Thomas Tuchel.

O confronto carrega um tempero extra. O PSG foi o último time a derrotar o Bayern, com vitória por 2 a 0 nas quartas de final do Mundial de Clubes, em julho. Desde então, o clube bávaro emendou 15 vitórias consecutivas, registrando o melhor início de temporada entre as equipes das cinco principais ligas europeias.

Escalações

PSG
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Barcola e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

BAYERN DE MUNIQUE
Neuer, Konrad Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Tom Bischof; Kimmich, Pavlovic e Gnarby (Karl); Olise, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Local: Parque dos Príncipes, em Paris.
Árbitro: Maurizio Mariani (Itália).
Auxiliares: Stefano Alassio (Itália) e Alberto Tegoni (Itália).
VAR: Marco Di Bello (Itália).
Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)

 

Assistir , Bayern , Champions , dembele , horário , Kane , League , PSG
Mais de Internacional

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP