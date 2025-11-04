PSG x Bayern: horário, escalações e onde assistir ao jogo da Champions League
PSG e Bayern fazem duelo de gigantes pela Champions League nesta terça-feira
Publicado: 04/11/2025 às 10:25
Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique (Divulgação/Bayern)
Um dos confrontos mais aguardados da primeira fase de liga da Champions League acontece nesta terça-feira (4). Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se enfrentam às 17h, no Parc des Princes, em Paris, em partida válida pela quarta rodada da competição. O duelo terá transmissão do canal Space e da plataforma de streaming Max.
O PSG aposta no talento de Ousmane Dembélé, recém-eleito Bola de Ouro, para manter o alto desempenho ofensivo. O técnico Luis Enrique, no entanto, ainda monitora a condição física do camisa 10, que retorna de lesão. Do outro lado, o Bayern aposta na fase artilheira de Harry Kane, que vive um início de temporada impressionante: já são 22 gols em 15 partidas sob o comando de Thomas Tuchel.
O confronto carrega um tempero extra. O PSG foi o último time a derrotar o Bayern, com vitória por 2 a 0 nas quartas de final do Mundial de Clubes, em julho. Desde então, o clube bávaro emendou 15 vitórias consecutivas, registrando o melhor início de temporada entre as equipes das cinco principais ligas europeias.
? Big night. Big stage. ???????????????????????????? vs Paris. ? pic.twitter.com/oLSFmyFZKZ— FC Bayern München (@FCBayern) November 4, 2025
Escalações
PSG
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Barcola e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.
BAYERN DE MUNIQUE
Neuer, Konrad Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Tom Bischof; Kimmich, Pavlovic e Gnarby (Karl); Olise, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Local: Parque dos Príncipes, em Paris.
Árbitro: Maurizio Mariani (Itália).
Auxiliares: Stefano Alassio (Itália) e Alberto Tegoni (Itália).
VAR: Marco Di Bello (Itália).
Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)