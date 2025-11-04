Liverpool x Real Madrid: horário e onde assistir ao jogo da Champions League
Liverpool e Real Madrid fazem duelo de gigantes na Champions League em Anfield
Publicado: 04/11/2025 às 09:43
Mbappe, do Real Madrid, e Salah, do Liverpool (Divulgação/Liverpool)
Duelo de gigantes. O palco de Anfield será o cenário de um dos confrontos mais aguardados da fase de grupos da Champions League. Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h, em um duelo repleto de história e tradição no futebol europeu. A partida terá transmissão ao vivo pela SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Do outro lado, o Real Madrid chega em boa fase. Sob o comando de Xabi Alonso, ídolo com passagem pelos Reds, o time espanhol soma 13 vitórias em 14 jogos na temporada e lidera La Liga com autoridade. A equipe espanhola vem embalada por uma vitória no “El Clásico” contra o Barcelona e uma goleada sobre o Valencia. Na Champions League, o desempenho também impressiona: 100% de aproveitamento até aqui, com três vitórias em três partidas.
ESCALAÇÕES
Liverpool
Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike. Técnico: Arne Slot.
Real Madrid
Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe. Técnico: Xabi Alonso.
Local: Anfield Road, em Liverpool.
Árbitro: István Kovács (Romênia).
Auxiliares: Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia).
VAR: Bastian Dankert (Alemanha).
Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).