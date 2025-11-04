Brasileirão é eleito 8º melhor campeonato do mundo, atrás de Belga e 2ª divisão inglesa

O Brasileirão ficou à frente da Primeira Liga (9º), de Portugal e da MLS (10º), dos Estados Unidos

O Botafogo foi campeão da Série A do Brasileirão em 2024 (Rafael Ribeiro/ CBF)

Qual é o melhor campeonato nacional do mundo? Além de Premier League e La Liga, que dominam o debate no cenário europeu, o Campeonato Brasileiro aparece na oitava posição em ranking de ligas mais fortes do mundo produzido pela Opta, empresa de dados esportivos, com base em parâmetros de forças de cada competição.

Em ranking atualizado e divulgado nesta segunda-feira, o Brasileirão aparece atrás da liga belga e da segunda divisão inglesa, além da Bundesliga, Campeonato Italiano e Ligue 1. A competição nacional é a primeira a figurar na lista de fora da Europa. Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, e Campeonato Argentino surgem na décima e 12ª posição do ranking, respectivamente.

O levantamento da Opta considera o desempenho das principais equipes de cada país e estima uma média, que pode chegar a até 100 pontos. Por isso, a Premier League, que tem destaque no cenário europeu ao longo dos últimos anos, lidera. O Brasileirão soma 77,9 pontos no levantamento, frente a 90,9 da liga inglesa

Em relação às principais competições europeias, o Brasil fica à frente de Portugal e Holanda. Apenas 0,3 ponto, no entanto, separam o Brasileirão da sétima posição da Opta, ocupado neste momento pelo Campeonato Belga.

Com Flamengo e Palmeiras na decisão da Libertadores, existe a possibilidade de que o Brasileirão supere a Bélgica em um próximo levantamento, já que o desempenho das equipes a nível continental e mundial também entra em consideração. No Mundial de Clubes deste ano, todos os brasileiros avançaram ao mata-mata, e o Fluminense chegou até as semifinais, quando foi eliminado pelo campeão Chelsea.

No Brasileirão de 2025, o Palmeiras manteve a liderança ao derrotar o Juventude nesse domingo. Apenas um ponto separa a equipe de Abel Ferreira do Flamengo. Sem confrontos diretos na competição nacional, eles se enfrentam em 29 de novembro, em Lima, no Peru, em reedição da final de 2021 da Libertadores.

CONFIRA O RANKING DAS MELHORES LIGAS DO MUNDO, SEGUNDO A OPTA:

1º - Premier League (Inglaterra) - 90,9 pontos

2º - La Liga (Espanha) - 84,7 pontos

3º - Serie A (Itália) - 84,2 pontos

4º - Bundesliga (Alemanha) - 83,8 pontos

5º - Ligue 1 (França) - 83,7 pontos

6º - Championship (Segunda divisão inglesa) - 78,3 pontos

7º - Jupiler Pro League (Bélgica) - 78,2 pontos

8º - Brasileirão - 77,9 pontos

9º - Primeira Liga (Portugal) - 77,7 pontos

10º - Major League Soccer (Estados Unidos) - 76,5 pontos