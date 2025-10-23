Palmeiras visita LDU e busca manter invencibilidade na Libertadores para decidir duelo em casa

A partida acontece às 21h30, no Estádio Casa Blanca e terá transmissão pela ESPN e pelo streaming do Disney+ Premium

O Palmeiras está na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro (Cesar Greco/ Palmeiras)

Presente na semifinal da Libertadores pela quarta vez nas últimas cinco edições, o Palmeiras visita nesta quinta-feira a LDU, em Quito, disposto a abrir vantagem para decidir a vaga à final do torneio em casa, daqui a uma semana. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no estádio Casa Blanca, na capital do Equador.

Será o terceiro duelo entre as equipes na Libertadores. Cada time ganhou um jogo em 2009. Tricampeão, o Palmeiras busca ir à final do torneio mais importante do continente pela sétima vez. O confronto será definido no dia 30, quinta-feira da próxima semana, no Allianz Parque.

Dono da melhor campanha na fase de grupos com seis vitórias em seis jogos e único invicto no torneio, o Palmeiras deixou Universitário e River Plate pelo caminho no mata-mata. O time alviverde não é derrotado há 25 jogos por adversários estrangeiros em duelos da Libertadores. São 19 vitórias e seis empates em mais de dois anos, desde a última derrota, em abril de 2023, para o Bolívar, em La Paz.

O clube paulista ostenta também o recorde continental de triunfos consecutivos atuando como visitante na Libertadores: são cinco triunfos seguidos sobre Sporting Cristal, Bolívar, Cerro Porteño, Universitário e River Plate. Dos últimos 14 compromissos como visitante na competição, perdeu apenas um, para o Botafogo no ano passado.

Como não tem novos desfalques, Abel pode repetir a última escalação, a que começou o duelo com o Flamengo. Porém, ele avalia mudanças pensando especificamente na LDU e no desempenho recente de alguns atletas. Murilo, por exemplo, tem a possibilidade de retomar a titularidade, o que deixaria Bruno Fuchs no banco.

Certo é que Carlos Miguel segue no gol, substituindo Weverton, que se recupera de fissura no dedo da mão.

"Nós, goleiros, não podemos ter um segundo de desatenção, de falta de concentração, porque pode custar um campeonato. Me sinto muito à vontade e estou muito dedicado e muito pronto para estar nessas finais", disse ele.

Treinada pelo brasileiro Tiago Nunes, a LDU é considerada o oponente azarão entre os semifinalistas. Os equatorianos, no entanto, estão fortalecidos depois de eliminarem Botafogo e São Paulo. A altitude de Quito é sempre uma aliada da equipe, que joga 2.850m acima do nível do mar.

O principal desfalque de Tiago Nunes é o goleiro Gonzalo Valle, que será substituído pelo experiente Alexander Domínguez, de 38 anos. Domínguez esteve presente no último duelo entre as equipes, em 2009, quando o time palmeirense venceu por 2 a 0 no antigo Palestra Itália.

FICHA TÉCNICA

LDU X PALMEIRAS

LDU - Domínguez; Allala, Mina e Ade; Quintero, Villamil, Cornejo, Quiñonez e Gruezo; Estrada e Ramirez. Técnico: Tiago Nunes.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Facundo Tello (Argentina).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Casa Blanca, em Quito, Equador.



ONDE ASSISTIR: ESPN (Tv fechada) e Disney+ Premium (Streaming)