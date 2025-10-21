La Liga cancela Villarreal x Barcelona nos Estados Unidos após protestos e críticas

Esta seria a primeira vez que uma partida do Campeonato Espanhol seria disputada fora da Europa

Raphinha e Lamime Yamal, jogadores do Barcelona, em comemoração de gol (JAIME REINA / AFP)

A partida entre Villarreal e Barcelona, válida pelo Campeonato Espanhol e inicialmente prevista para ser disputada em Miami no dia 21 de dezembro, não será mais realizada nos Estados Unidos. Em comunicado oficial, La Liga informou que, depois de conversas com a promotora do evento, decidiu cancelar a realização do jogo no exterior por causa da incerteza gerada na Espanha nas últimas semanas.

"La Liga lamenta profundamente que este projeto, que representou uma oportunidade histórica e inigualável para a internacionalização do futebol espanhol, não possa continuar. A comemoração de uma partida oficial fora de nossas fronteiras teria sido um passo decisivo na expansão global de nossa competição, reforçando a presença internacional dos clubes, o posicionamento dos jogadores e a marca do futebol espanhol em um mercado estratégico como o dos Estados Unidos", disse a organização da elite do futebol espanhol em trecho do comunicado oficial.

Na rodada do final de semana de La Liga, jogadores protestaram simbolicamente contra a realização da partida fora da Europa ao não disputarem a bola nos primeiros 15 segundos de cada partida. Esta seria a primeira vez que uma partida do Campeonato Espanhol seria disputada fora da Europa.

Segundo La Liga, o projeto de levar uma partida da competição para o outro lado do Oceano Atlântico cumpriu integralmente o regimento federativo e não afetou a integridade da concorrência, conforme ratificaram as instituições competentes que asseguram o cumprimento, que foram combatidas por outras circunstâncias.

Ainda no comunicado oficial, a entidade disse que o cancelamento do jogo nos Estados Unidos complica a geração de novas rendas, limita a capacidade de investimento e competição dos clubes, e diminui a projeção internacional de todo o ecossistema futebolístico nacional.

"Por fim, a La Liga agradece a disposição e colaboração dos clubes neste projeto, bem como o compromisso constante com o crescimento da competição. Continuaremos trabalhando, como sempre, para levar o futebol espanhol a todos os cantos do mundo, defendendo uma visão aberta, moderna e competitiva que beneficie clubes, jogadores e torcedores", finalizou La Liga no comunicado.

Apesar do apoio das diretorias dos dois times envolvidos no polêmico duelo, jogadores, técnicos e dirigentes de outros times da primeira divisão espanhola não reagiram bem à partida em Miami. De Jong, meia do Barcelona, foi um dos atletas que manifestaram publicamente críticas à realização do evento na América do Norte. Além dele, o lateral Carvajal, do Real Madrid, nos últimos dias travou uma discussão nas redes socias com Javier Tebas, presidente de La Liga, sobre o evento.

Com o cancelamento do evento no exterior, a partida entre Villarreal e Barcelona, pela décima rodada de La Liga, deve ser disputada na Espanha, no Estádio de La Cerâmica, em Villa-Real.