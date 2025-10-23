Flamengo e Palmeiras mantêm hegemonia no futebol brasileiro e continental

Flamengo e Palmeiras duelam pelo título do Brasileirão de 2025 e podem se enfrentar em uma possível final da Libertadores

Nos últimos anos, ficou evidente que, quando o assunto é competir em alto nível no Brasil e na América do Sul, Flamengo e Palmeiras estão um degrau acima dos outros times. Nos últimos sete anos, os times encabeçaram as principais competições nacionais e internacionais, com cinco taças da Série A do Brasileiro e quatro da Libertadores.

Na temporada de 2025, não poderia ser diferente, Flamengo e Palmeiras continuam nas mesmas disputas pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Na Série A do Campeonato Brasileiro, ambos os times somam 61 pontos, em 28 jogos, porém, o Verdão leva vantagem, pois tem uma vitória a mais. Recentemente, o time paulista teve a chance de aumentar ainda mais a vantagem para o rubro-negro carioca, no "clássico" entre os dois, que aconteceu no último domingo (19). No entanto, o Flamengo saiu vencedor por 3 a 2 e conseguiu igualar os pontos, dando ainda mais emoção para à reta final da competição.

Já na Libertadores, Flamengo e Palmeiras se encontram em lados opostos das semifinais, ou seja, a grande final da maior competição das Américas pode ser novamente representada pelas torcidas rubro-negra e alviverde, após quatro anos.

Na noite da última quarta-feira (22), o rubro-negro carioca deu um passo a mais rumo a final, ao derrotar o Racing por 1 a 0 no Maracanã. O jogo de volta acontece no Estádio Presidente Perón, na próxima quarta-feira (29), às 21h30.

Já o Verdão enfrenta a LDU, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, às 21h30, desta quinta-feira (23). A partida será transmitida pela ESPN e no Disney+ Premium. O jogo de volta está marcado para a outra quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque.

Receitas

Em 2024, o Flamengo registrou uma receita de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, enquanto o Palmeiras também alcançou uma receita histórica superior a R$ 1 bilhão. Essa quantidade de dinheiro garante maior capacidade aos clubes para contratar jogadores de alto nível e pagar a enorme folha salarial que isso gera. Recentemente, o elenco do time carioca e do paulista ultrapassaram o valor de R$ 1 bilhão e se tornaram as equipes mais valiosas de toda a América Latina.

Base

Flamengo e Palmeiras fazem valer a rivalidade em todos os âmbitos do esporte, seja dentro de campo ou fora dele. Recentemente foi divulgada uma lista de melhores bases do futebol mundial, e ambos os times estão presentes, com o Urubu na 15ª posição e o Porco na 18ª.

Nos últimos anos, os clubes têm revelado cada vez mais craques para o futebol mundial. Como é o caso do Flamengo com Vinicius Júnior, Lucas Paquetá, João Gomes e Matheus França, e do Verdão, com Endrick, Estevão, Luís Guilherme e Gabriel Jesus há um pouco mais de tempo.

Histórico de partidas

Nos últimos sete anos, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram em 21 ocasiões, com o time carioca tomando a frente nas vitórias, mas o clube paulista toma a dianteira nos títulos.

No total são nove vitórias do Flamengo, nove empates e três vitórias do Palmeiras. Entretanto, nas três finais disputadas entre os dois clubes, o Verdão levou a taça para casa em todas.

1- Flamengo 3 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2025)

2- Palmeiras 0 x 2 Flamengo (Brasileirão 2025)

3- Flamengo 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2024)

4- Palmeiras 1 x 0 Flamengo (Copa do Brasil 2024)

5- Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil 2024)

6- Palmeiras 0 x 0 Flamengo (Brasileirão 2024)

7- Flamengo 3 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2023)

8- Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2023)

9- Palmeiras 4 x 3 Flamengo (Final da Supercopa Brasil 2023)

10- Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2022)

11- Flamengo 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2022)

12- Palmeiras 2 x 1 Flamengo (Final da Libertadores 2021)

13- Palmeiras 1 x 3 Flamengo (Brasileirão 2021)

14- Flamengo 1 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2021)

15- Flamengo 2 x 2 (6-5 Pen.) Palmeiras (Final da Supercopa Brasil 2021)

16- Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2020)

17- Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2020)

18- Palmeiras 1 x 3 Flamengo (Brasileirão 2019)

19- Flamengo 3 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2019)

20- Flamengo 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2018)

21- Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2018)