Atlético-MG encara altitude contra Del Valle e tenta transformar Sul-Americana em redenção

O Galo volta a campo nesta terça-feira (21), às 21h30, para enfrentar o Independiente del Valle, no Equador, pelo jogo de ida das semifinais da competição

Elenco do Atlético-MG em jogo pela Sul-Americana (Pedro Souza/CAM)

O Atlético-MG volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, para enfrentar o Independiente del Valle, na arena Banco Guayaquil, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Encara o desafio da altitude e a pressão de buscar uma reação após uma campanha decepcionante no Campeonato Brasileiro, onde o desempenho tem ficado muito abaixo das expectativas.

A classificação até aqui veio com doses de sofrimento. Eliminou o Bolívar na base da superação, após um confronto equilibrado, e antes havia passado com mais tranquilidade pelo Godoy Cruz, da Argentina. Mesmo com oscilações, o time mineiro chega às semifinais sustentando a esperança de que o torneio continental possa salvar a temporada.

O rival equatoriano, por sua vez, vive momento de confiança. O Independiente del Valle é bicampeão da Sul-Americana e lidera com folga o campeonato local. Para chegar à semifinal, superou o Mushuc Runa e o Onde Caldas em dois confrontos decididos nos pênaltis, mostrando competitividade e resiliência.

Historicamente, o Atlético leva vantagem contra clubes do Equador: são oito jogos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A estatística serve como alento à torcida, que vê na competição uma oportunidade de resgatar o orgulho e coroar o trabalho do técnico Jorge Sampaoli com um título internacional.

O técnico argentino terá o reforço do volante Alexsander, recuperado de lesão no joelho direito. Em contrapartida, perde Fausto Vera, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. "Tem a ver com conexões e com a capacidade individual. Quando tivermos a possibilidade de melhorar nesse aspecto, seguramente teremos melhores resultados e finalizações", analisou Sampaoli, reconhecendo as falhas de criação.

O desafio do Atlético será conter o talento do meia Junior Sornoza, camisa 10 do Del Valle e velho conhecido do futebol brasileiro, porque já defendeu Fluminense e Corinthians. O equatoriano já marcou três gols em quatro jogos contra o Atlético e costuma ser o motor ofensivo da equipe de Javier Rabanal, que ainda conta com Jhegson Méndez (ex-São Paulo) e Juan Cazares, ex-Atlético, em um elenco experiente e técnico.

A proposta do time mineiro deve ser pragmática: reduzir os espaços no meio-campo, controlar o ritmo do jogo e explorar a velocidade nas transições ofensivas. A altitude de Quito, acima dos 2.800 metros, obriga o time mineiro a dosar o fôlego e a precisão em cada jogada.

Mais do que um passo rumo à final, o confronto é uma espécie de teste de identidade para o Atlético. O time tem oscilado entre boas atuações e lapsos de desorganização, o que faz da Sul-Americana uma chance real de reencontro com seu potencial competitivo.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE X ATLÉTICO-MG

INDEPENDIENTE DEL VALLE - Guido Avillar; Matías Fernandez, Carabajal, Schunke e Cortez; Jhegson Mendez (Hoyos), Jordy Alcivar e Sornoza (Cazares); Guagua, Rodriguez (Mercado) e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal.

ATLÉTICO-MG - Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco, Guilherme Arana e Bernard; Rony (Hulk) e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli

ÁRBITRO - Carlos Betancur (COL).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.