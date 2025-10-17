Vini Jr. é o único brasileiro na lista de jogadores mais bem pagos do mundo

Vini Jr. é o sexto jogador mais bem pago no mundo, com ganhos estimados em R$326 milhões

Vinicius Júnior marcou um dos gols contra a Coreia do Sul (Rafael Ribeiro/ CBF)

Único brasileiro na lista dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, Vinicius Júnior ocupa a sexta posição no ranking da Forbes com ganhos estimados em US$ 60 milhões (R$ 326 milhões) na temporada 2025/26.

A lista é liderada por Cristiano Ronaldo, que deve faturar US$ 280 milhões por ano (R$ 1,52 bilhão), seguido por Lionel Messi, com US$ 130 milhões. Juntos, os dez atletas mais bem remunerados do futebol devem arrecadar cerca de US$ 945 milhões (R$ 706 milhões) nesta temporada.

Vini Jr. consolidou-se como uma das maiores estrelas do futebol mundial e também como um fenômeno de marketing. O craque do Real Madrid coleciona patrocinadores globais, como a Nike. Em campo, o jogador é destaque clube espanhol e peça-chave na seleção de Carlo Ancelotti.

Na última temporada, o brasileiro foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa com o prêmio The Best. Isso, após o polêmico segundo lugar na Bola de Ouro, da France Football, vencida por Rodri, do Manchester City.

"Vinicius é uma referência completa de sucesso: pessoal, técnico, e comercial. É o que no mundo do cinema e da música chamam de 'full package' (pacote completo). Como se referem a quem tem tudo que o público demanda. Já conquistou os principais títulos de clubes e foi escolhido o melhor do mundo. Ainda o veremos em alto nível, em campo, por pelo menos mais uma década, e podemos esperar ainda mais dele", destaca Frederico Pena, CEO da Roc Nation Sports Brazil, que agencia o craque.

"Ele sempre sonhou grande, com títulos e prêmios. Dizia que ia conquistar. Queria ajudar muita gente, ser exemplo. Não falava de dinheiro, mas a gente sabia que um talento como o dele, com trabalho, ia valer muito", completa Lucas Mineiro, sócio e executivo da Roc Nation Sports Brazil, que descobriu Vinícius quando ele tinha apenas 13 anos.

O Real Madrid lidera a tabela de La Liga com 21 pontos em oito jogos, seguido pelo Barcelona, que tem 19. A equipe de Vini Jr. volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), contra o Getafe

VEJA O TOP-10 JOGADORES MAIS BEM PAGOS DO MUNDO

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - US$ 280 milhões (R$ 1,52 bilhão)

Lionel Messi (Inter Miami) - US$ 130 milhões (R$ 706 milhões)

Karim Benzema (Al-Ittihad) - US$ 104 milhões (R$ 565 milhões)

Kylian Mbappé (Real Madrid) - US$ 95 milhões (R$ 516 milhões)

Erling Haaland (Manchester City) - US$ 85 milhões (R$ 461 milhões)

Vini Jr. (Real Madrid) - US$ 60 milhões (R$ 326 milhões)

Mohamed Salah (Liverpool) - US$ 55 milhões (R$ 298 milhões)

Sadio Mané (Al-Nassr) - US$ 54 milhões (R$ 293 milhões)

Jude Bellingham (Real Madrid) - US$ 44 milhões (R$ 239 milhões)

Lamine Yamal (Barcelona) - US$ 43 milhões (R$ 233 milhões)