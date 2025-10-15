Estêvão é o único brasileiro entre os 25 finalistas ao prêmio Golden Boy; confira lista

A premiação ocorre desde 2003 e é dada ao melhor jogador sub-21 na Europa

Estevão, atacante do Chelsea e da Seleção Brasileira ( RAFAEL RIBEIRO/CBF)

O jornal italiano Tuttosport divulgou nesta quarta-feira, 15, a lista dos 25 finalistas ao prêmio Golden Boy 2025-26. A premiação que ocorre desde 2003 é dada ao melhor jogador sub-21 na Europa. Entre os indicados há apenas um nome brasileiro: Estêvão, atual atacante do Chelsea.

O jovem chamou a atenção dos clubes europeus após estrear no final de 2023 pelo Palmeiras. Em meados de 2024, após ser integrado definitivamente ao elenco profissional, o paulista fechou contrato com o clube britânico.

Entre os destaques da lista do Golden Boy estão: Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, Leny Yoro, do Manchester United, e Rodrigo Mora, do Porto.

O atual vencedor do prêmio é o atacante do Barcelona Lamine Yamal. Lionel Messi, Alexandre Pato, Kylian Mbappé e Jude Bellingham são alguns dos nomes emblemáticos que conquistaram a certificação em temporadas anteriores.

Confira a lista completa dos finalistas ao Golden Boy 2025-26:

Pau Cubarsí - Espanha (Barcelona)

Désiré Doué - França (PSG)

Dean Huijsen - Países Baixos (Real Madrid)

Kenan Yildiz - Alemanha (Juventus)

Myles Lewis-Skelly - Inglaterra (Arsenal)

Warren Zaïre-Emery - França (PSG)

Arda Güler - Turquia (Real Madrid)

Franco Mastantuono - Argentina (Real Madrid)

Ethan Nwaneri - Inglaterra (Arsenal)

Jorrel Hato - Países Baixos (Chelsea)

Geovany Quenda - Portugal (Sporting)

Estêvão - Brasil (Chelsea)

Leny Yoro - França (Manchester United)

Senny Mayulu - França (PSG)

Nico O’Reilly - Inglaterra (Manchester City)

Eliesse Ben Seghir - Marrocos (Bayer Leverkusen)

Victor Froholdt - Dinamarca (Porto)

Lucas Bergvall - Suécia (Tottenham)

Archie Gray - Inglaterra (Tottenham)

Mamadou Sarr - França (Strasbourg)

Jobe Bellingham - Inglaterra (Borussia Dortmund)

Francesco Pio Esposito - Itália (Inter FC)

Rodrigo Mora - Portugal (Porto)

Giovanni Leoni - Itália (Liverpool)

Aleksandar Stankovic - Sérvia (Club Brugge)