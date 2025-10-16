Yamal entra no ranking dos 10 jogadores mais bem pagos da Forbes

O jovem espanhol fecha uma lista liderada pelo português Cristiano Ronaldo e na qual o astro argentino Lionel Messi ocupa a segunda posição

Lamine Yamal, jogador do Barcelona e Seleção da Espanha (FRANCK FIFE / AFP)

Com apenas 18 anos, o atacante do Barcelona Lamine Yamal entrou no ranking dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo da revista especializada Forbes, divulgado nesta quinta-feira (16).

A revista estima em 43 milhões de dólares (R$ 234,2 milhões, na cotação atual) os rendimentos anuais do jovem espanhol, que renovou em maio o seu contrato com o 'Barça' até 2031.

Deste total, cerca de 10 milhões (R$ 54,5 milhões) seriam gerados pelos patrocínios com marcas como Adidas.

O jovem espanhol fecha uma lista liderada pelo português Cristiano Ronaldo (280 milhões de dólares) e na qual o astro argentino Lionel Messi ocupa a segunda posição, com 130 milhões, dos quais até 70 milhões são gerados apenas em patrocínios, segundo a Forbes.

Também estão no ranking o francês Karim Benzema (3º) e o senegalês Sadio Mané (8º), que jogam no futebol saudita, estrelas do Real Madrid como Kylian Mbappé (4º), Vinícius Júnior (6º) e Jude Bellingham (9º), além dos atletas da Premier League Erling Haaland (5º) e Mohamed Salah (7º).



- Ranking de jogadores mais bem pagos segundo a Forbes (em dólares):

1. Cristiano Ronaldo (POR/Al Nassr): 280 milhões de dólares

2. Lionel Messi (ARG/Inter de Miami): 130 milhões

3. Karim Benzema (FRA/Al Ittihad): 104 milhões

4. Kylian Mbappé (FRA/Real Madrid): 95 milhões

5. Erling Haaland (NOR/Manchester City): 80 milhões

6. Vinicius Jr (BRA/Real Madrid): 60 milhões

7. Mohamed Salah (EGY/Liverpool): 55 milhões

8. Sadio Mané (SEN/Al Nassr): 54 milhões

9. Jude Bellingham (ENG/Real Madrid): 44 milhões

10. Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona): 43 milhões