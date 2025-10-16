Gattuso promete deixar a Itália caso seleção não se classifique para a Copa do Mundo
Atualmente a Seleção Italiana se encontra na 2ª colocação do Grupo I, se classificando para os playoffs das Eliminatórias Europeias
Publicado: 16/10/2025 às 04:09
Gennaro Gattuso, técnico da Itália e Gianluigi Buffon, atual chefe da delegação italiana (STEFANO RELLANDINI / AFP)
Sob pressão no comando da Itália, o técnico Genaro Gattuso mostrou confiança em relação à classificação para a Copa do Mundo de 2026. Apesar da situação delicada nas Eliminatórias da Europa, na segunda posição do Grupo I, o treinador disse em coletiva de imprensa que demonstra convicção na vaga para o Mundial do ano que vem.
Na última Data Fifa, a Itália venceu a Estônia por 3 a 1 e Israel por 3 a 0. O bom desempenho da seleção rendeu elogios de Gattuso.
"É preciso dar os parabéns aos rapazes, inclusive ao Gigio (Donnarumma), que fez boas defesas. Pessoalmente, estou satisfeito, vi um grande espírito e estou contente por não termos sofrido gols (contra Israel). Fizemos o jogo que tínhamos de fazer, apesar de hoje termos tudo a perder... Playoffs? Não há descanso, esperemos que Deus nos ajude e que não percamos jogadores. Vamos fazer dois jogos sérios e tentar formar aquele núcleo compacto que consegue estar bem dentro e fora do campo", disse o técnico.
Gattuso assumiu a seleção italiana em setembro, substituindo Luciano Spaletti. Desde então, a Itália soma quatro vitórias em quatro jogos. Apesar dos resultados positivos, os italianos estão com 15 pontos, três a menos que a Noruega, líder com 18. Se não garantir a liderança e a vaga direta nesta fase de grupos, a seleção comandada por Gattuso ainda pode conseguir um posto no mundial do ano que vem através da repescagem.
Caso não consiga a classificação para a Copa do Mundo de 2026, a Itália vai ficar de fora do maior evento do futebol pela terceira edição consecutiva. O último mundial disputado pelos italianos foi o de 2014, no Brasil.
A vida da seleção italiana nas Eliminatórias da Europa será decidida na Data Fifa de novembro. No dia 13, o time enfrenta a Moldávia, e no dia 16, encara a Noruega, em confronto direto.