Veja jogos e onde assistir às partidas de hoje (18/09) pela Champions League
Os gigantes Barcelona e Manchester City entram em campo nesta quinta-feira pela 1ª rodada da competição europeia
Publicado: 18/09/2025 às 12:15
Raphinha e Lamime Yamal, jogadores do Barcelona, em comemoração de gol (JAIME REINA / AFP)
Nesta quinta-feira (18/09), a Champions League terá o seu encerramento dos jogos da primeira rodada. Após 12 jogos realizados na terça-feira (16) e quarta-feira (17), seis partidas acontecerão nesta quinta, com destaques aos gigantes Barcelona e Manchester City entrando em campo.
O Barcelona terá um jogo difícil pela frente e visita o Newcastle, no St. James’ Park, na Inglaterra. O Manchester City, por sua vez, recebe o Napoli, em jogo que marca o reencontro do meia Kevin de Bruyne com o time inglês.
As partidas ainda incluem o Club Brugge recebendo o Monaco, o Copenhague duelando frente ao Bayer Leverkusen, o Sporting enfrentando o Kairat e o Eintracht Frankfurt recebendo os turcos do Galatasaray.
Confira a tabela e onde assistir aos jogos de hoje da Champions League:
13h45: Copenhague x Bayer Leverkusen – TNT e HBO Max
13h45: Club Brugge x Monaco – Space e HBO Max
16h: Newcastle x Barcelona – TNT e HBO Max
16h: Sporting x Kairat – Space e HBO Max
16h: Eintracht Frankfurt x Galatasaray – HBO Max
16h: Manchester City x Napoli – HBO Max