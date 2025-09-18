Flamengo aposta no Maracanã e no favoritismo contra o Estudiantes nas quartas da Libertadores

Arrascaeta, atleta do Flamengo (Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo inicia nesta quinta-feira, às 21h30, sua caminhada nas quartas de final da Libertadores, diante do Estudiantes, no Maracanã. Um dos grandes favoritos ao título, o clube carioca confia no peso do mando de campo para tentar largar em vantagem na disputa.

O histórico é amplamente favorável ao lado brasileiro. Em oito jogos entre as equipes, são três vitórias do Flamengo, quatro empates e apenas uma derrota. O último triunfo, porém, aconteceu em 1992, há 33 anos, em Moça Bonita, com gol de Gaúcho diante de um público modesto de aproximadamente mil torcedores.

De lá para cá, o Flamengo acumulou dois empates e uma derrota diante dos argentinos. Agora, busca não apenas ampliar a vantagem no confronto, mas também reforçar a condição de candidato natural ao título continental.

Na fase anterior, o time de Filipe Luís superou o Internacional com autoridade: 1 a 0 no Maracanã e 2 a 0 fora de casa. O Estudiantes, por sua vez, avançou diante do Cerro Porteño, com vitória por 1 a 0 em Assunção e empate sem gols em La Plata.

No Campeonato Argentino, a equipe de Eduardo Domínguez faz campanha apenas mediana. São 12 pontos conquistados em oito partidas, desempenho que a coloca na sétima posição, distante dos principais concorrentes ao título nacional.

Para o duelo, Filipe Luís terá praticamente todo o elenco à disposição. Varela treinou normalmente após tratar pubalgia e Bruno Henrique retorna após ser poupado no fim de semana. Os desfalques confirmados são Erick Pulgar, Alex Sandro e Jorginho. "É um jogo para mostrar maturidade. Precisamos ser agressivos, mas também inteligentes. A Libertadores exige equilíbrio."

O Estudiantes, por sua vez, chega ao Maracanã com problemas. O lateral-esquerdo Leandro González Pirez e o atacante Edwuin Cetré se lesionaram contra o River Plate e estão fora da partida A perda de dois titulares aumenta a dificuldade diante do adversário mais poderoso da competição.

O clube argentino aposta também em sua tradição. Juan Sebastián Verón, presidente e ídolo, reforçou o peso da confiança para enfrentar o Flamengo. "Ter fé é o principal. São 180 minutos e nada termina no Brasil. É preciso acreditar que algo bom pode acontecer", disse ao canal La Voz Albirroja.

Mesmo reconhecendo a superioridade técnica do rival, Domínguez não abdica do discurso de esperança. O treinador sabe que o Maracanã pode ser determinante, mas mantém a confiança em um time que historicamente construiu sua imagem na Libertadores com garra e superação.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Allan e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

ESTUDIANTES - Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Santiago Arzamendia; Ascacíbar, Gabriel Neves, Amondarain e Medina; Tiago Palacios e Guido Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.

ÁRBITRO - Andrés Rojas (COL).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).

ONDE ASSISTIR - ESPN e Disney+.