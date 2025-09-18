Crespo busca manter São Paulo em 'lua de mel' na altitude de Quito

A equipe paulista inicia quartas de final da Libertadores nesta quinta-feira (18), às 19h, no Equador

Elenco do São Paulo em comemoração de gol (Paulo Pinto / São Paulo FC)

O São Paulo inicia a briga pela vaga na semifinal da Libertadores nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), em Quito, no Equador, diante da LDU, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. É o principal desafio de Hernán Crespo desde que o técnico retornou ao São Paulo.

São 15 jogos no comando tricolor, com nove vitórias, três empates e três derrotas, um aproveitamento de 66%. Tudo isso em 64 dias, o que lhe confere uma média de um jogo a cada 4 dias.

Até então, os resultados já se expressam em uma boa recuperação no Brasileirão, com 23 pontos em 33 disputados (sete vitórias, dois empates e duas derrotas). O ponto baixo foi a eliminação na Copa do Brasil para o Athletico-PR. Tão importante quanto os resultados foi a melhora no desempenho, potencializando nomes como Rodriguinho, Cédric e Enzo Díaz.

A arrancada empolgante de treinadores tem sido comum na atual gestão do presidente Júlio Casares (a partir de 2021). O começo desta passagem de Crespo (66% de aproveitamento) é melhor do que os 15 primeiros jogos de Rogério Ceni (42%) e Thiago Carpini (55%). Por outro lado, o porcentual fica atrás de Dorival Júnior (64%), Luis Zubeldía (68%) e até mesmo a primeira passagem de Crespo (75%) nos primeiros 15 jogos de cada um.

As campanhas gerais dos treinadores, porém, não refletiram o momento de arrancada. A única exceção foi Carpini, que deixou o São Paulo com 50% de aproveitamento. Ceni teve melhora e saiu do cargo com 55%.

Crespo viveu o maior contraste: os 75% dos primeiros 15 jogos viraram 54%. O porcentual foi o mesmo que Dorival na sua saída. Zubeldía repetiu os 55% de Ceni, mas no sentido decrescente.

Para evitar a tendência de, Crespo terá "força máxima" em Quito. Entre os atletas disponíveis na vitória sobre o Botafogo, pelo Brasileirão, todos estão disponíveis. Enzo Díaz, Wendell e Ferreirinha chegaram a preocupar com dores, mas não tiveram lesão muscular constatada. Inscritos na Libertadores, Rigoni, Mailton e Tolói também estarão à disposição.

A mão de obra reforçada será ainda mais necessária diante da altitude de 2.850 metros da capital equatoriana. "Eu joguei na altitude pela seleção. É um pouco diferente, mas a ideia de jogo é a mesma. Sabemos que é importante, mas a gente tem bola para jogar. Tenho confiança, mas sei que Libertadores nunca se sabe o que acontecerá."

TIAGO NUNES TENTA ELIMINAR MAIS UM BRASILEIRO NA LIBERTADORES

Após deixar o Botafogo pelo caminho, o técnico brasileiro tenta tirar mais um time do País. Ele não terá o zagueiro Richard Mina, expulso contra os cariocas na última fase.

Outra dúvida é o meia Bryan Ramírez, que sentiu um incômodo na última partida da equipe pelo Campeonato Equatoriano. A situação é a mesma de Alexander Alvarado, atleta que mais entrou em campo pela LDU em 2025, com 35 jogos.

A força da equipe está no atacante argentino Lisandro Alzugaray, artilheiro do time. Em oito jogos pela Libertadores, ele marcou quatro vezes.

A equipe equatoriana vem de uma vitória magra, por 1 a 0 contra o Libertad de Loja (EQU). O resultado não agradou Tiago Nunes, que espera que a LDU converta mais chances.

"Depois de gerarmos tantas situações de gols e não marcarmos, este placar gera uma tensão, um nervosismo", falou após a partida. "Tivemos maturidade de buscar o resultado até o fim", concluiu, com mais otimismo.

Na história, São Paulo e LDU se enfrentaram seis vezes. Nunca houve empates. Cada time venceu três vezes.

FICHA TÉCNICA

LDU X SÃO PAULO

LDU - Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, José Quintero, Fernando Cornejo, Kevin Minda; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes.

SÃO PAULO - Rafael, Rafael Tolói, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Alisson e Rodriguinho; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Yael Falcon (ARG).

HORÁRIO - 19h (de Brasília).

LOCAL - Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

ONDE ASSISTIR - Paramount+.