Marquinhos completa 12 anos da estreia no PSG com gol e campeão larga com goleada na Champions

Marquinhos, capitão e zagueiro do Paris Saint-Germain (FRANCK FIFE / AFP)

O 17 de setembro é especial para Marquinhos. Foi neste dia, há 12 anos, que o zagueiro da seleção brasileira fez sua estreia no Paris Saint-Germain, também pela Champions League. Na ocasião, fechou a goleada por 4 a 1 diante do Olympiacos, na Grécia. Nesta quarta-feira, o capitão abriu caminho para o atual campeão largar com goleada diante da Atalanta, por 4 a 0, no Parque dos Príncipes, na França.

Marquinhos precisou de somente dois minutos para balançar as redes dos italianos. O PSG iniciou o jogo com pressão alta e com o time avançado, viu Marquinhos roubar a bola e ir para a área para concluir o cruzamento de Fabián Ruiz.

O elenco quase inteiro foi celebrar com o capitão. Marquinhos cerrou os punhos com os braços erguidos, mandou beijos à torcida e depois colocou a bola debaixo da camisa celebrando a gravidez da mulher Carol Cabrino, que espera o quarto filho do casal após um aborto espontâneo em março.

Dia especial, adversário marcante. Um dos nove gols de Marquinhos na Champions, contando o desta quarta, foi diante da Atalanta, nas quartas da edição de 2020, quando empatou aos 45 do segundo tempo e ainda viu Choupo-Moting virar aos 48.

O PSG abriu a temporada com título suado da Supercopa, nos pênaltis, diante do Tottenham, com reação gigante para buscar o 2 a 2 nos minuto finais após sair com 2 a 0 contra. Mas mostrou na abertura da Champions que mais uma vez chega forte e entre os candidatos à conquista.

Kvaratskhelia fez fila entre marcadores e ampliou e, antes do intervalo, a vitória francesa poderia ser consumada após Marquinhos sofrer um pênalti anotado com auxílio do VAR. Vitinha abriu mão da cobrança após erros recentes, e viu Barcola recuar para o goleiro Carnesecchi em batida fraquinha.

A Atalanta voltou mexida, mas sem 'acordar' na partida. O PSG, como na primeira etapa, largou com um abafa inicial e logo ampliou, com batida cruzada do lateral Nuno Mendes, ficando sossegada em campo.

O terceiro gol esfriou o ânimo dos visitantes e fez o técnico Luis Enrique rodar o elenco para evitar novas contusões - já não tinha os titulares Dembélé e Doué na frente. Com as mexidas, o jogo esfriou, mesmo assim o PSG chegou à goleada no fim, com Gonçalo Ramos aproveitando recuo equivocado do defensor.

