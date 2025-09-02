Vídeo: Antony é recebido por multidão de torcedores do Real Betis
Antony jogou por empréstimo no Real Betis, na temporada 2024/25, e retorna ao clube em negociação definitiva
Publicado: 02/09/2025 às 14:50
Antony, jogador brasileiro do Betis (Divulgação / Real Betis Balompié)
Reforço do Real Betis após entrave com o Manchester United, Antony foi recebido com grande festa pela torcida do clube espanhol. Uma enorme multidão acompanhou o jogador em seu retorno à Espanha.
Assista:
O brasileiro de 25 anos assinou contrato até 2030 com a equipe. Segundo o jornal espanhol Marca, a negociação foi fechada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 159 milhões na cotação atual). O acordo ainda prevê que o Manchester United mantenha 50% dos direitos sobre uma futura venda.