Liverpool bate recorde da Premier League na janela de transferências
A janela de transferências europeias fechou nessa segunda-feira (2/9). O Liverpool foi o time que mais gastou com reforços no período
Publicado: 02/09/2025 às 10:07
Isak, atacante do Liverpool (Divulgação/Liverpool)
Atual campeão da Premier League, o Liverpool fez grandes contratações para a temporada 2025/26. A equipe treinada por Arne Slot foi a que mais gastou na janela de transferências europeias, que fechou nessa segunda-feira (2/9). Ao todo, os Reds desembolsaram 489 milhões de euros (R$ 3,1 milhões) em reforços.
Clubes europeus que mais gastaram nesta janela:
Liverpool – 489 milhões de euros
Chelsea – 328,1 milhões de euros
Arsenal – 293,5 milhões de euros
Newcastle – 288,8 milhões de euros
Manchester United – 250,7 milhões de euros
Nottingham Forest – 236,9 milhões de euros
Tottenham – 210,6 milhões de euros
Bayer Leverkusen – 198,1 milhões de euros
Sunderland – 185 milhões de euros
Manchester City – 176,9 milhões de euros