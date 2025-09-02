Manchester City oficializa goleiro Donnarumma para o lugar de Ederson

Donnarumma, goleiro do City (Divulgação/City)

A direção do Manchester City oficializou nesta terça-feira a contratação do goleiro Gianluigi Donnarumma, que vai substituir o brasileiro Ederson, novo reforço do Fenerbahçe. O italiano chega ao clube inglês no embalo da conquista da Champions League pelo Paris Saint-Germain, na temporada passada.

O goleiro de 26 anos, da seleção italiana, custou 35 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões), segundo o jornal britânico The Guardian. Donnarumma assinou contrato até junho de 2030, com possibilidade de renovação por mais um ano.

"Este é um clube em que todos os jogadores do futebol mundial adorariam jogar. Há muitos anos que admiro o Manchester City. Por isso, poder agora jogar por este clube é uma grande honra e um privilégio", celebrou o reforço do clube inglês.

A contratação do goleiro surpreende pelas características de Donnarumma, jogador pouco acostumado a sair com bola. Geralmente, esse é um dos pontos mais importantes para os goleiros do técnico Pep Guardiola, a exemplo do próprio Ederson, conhecido pela habilidade na saída de bola. O jogador da seleção brasileira teve sete assistências na Premier League - duas a mais do que qualquer outro goleiro - graças aos seus passes longos e precisos.

Donnarumma chega ao clube inglês após ficar pressionado no PSG, com a contratação de Lucas Chevalier, do Lille, no mês passado. Ele tinha mais um ano de contrato com o time de Paris, que não estava disposto a deixá-lo sair de graça no final da atual temporada.

A situação interna no time francês contrasta com o status que o goleiro conquistou na última temporada europeia. Ele foi considerado o melhor da temporada, sendo decisivo para o PSG conquistar o sonhado título da Liga dos Campeões.

"Ele acumulou uma vasta experiência de alto nível e sabe o que é necessário para alcançar o sucesso de forma sustentável", disse o diretor de futebol do City, Hugo Viana.

EDERSON FOI OFICIALIZADO PELA DIRETORIA DO CLUBE TURCO

Quase ao mesmo tempo em que o novo goleiro era anunciado pelo City, o Fenerbahce oficializava a chegada de Ederson, que conquistou 18 troféus no City numa trajetória bem-sucedida após se destacar anteriormente pelo Benfica - ele desembarcara no clube inglês em 2017.

"Cheguei a Manchester há oito anos cheio de esperança", disse Ederson, de 31 anos, "mas não poderia ter previsto um tempo tão bonito juntos". Viana elogiou Ederson por suas "habilidades e coragem", acrescentando que elas foram "cruciais para ajudar o City a jogar o belo futebol que vimos".

A saída de Ederson deu continuidade à saída de jogadores que ajudaram o City a se tornar a força dominante na Inglaterra sob o comando de Guardiola, bem como vencedor da Liga dos Campeões em 2023, mas que agora podem ter passado do seu auge.

Nesta janela de transferências, Kyle Walker foi para o Burnley em um contrato permanente, Jack Grealish foi emprestado ao Everton e Manuel Akanji assinou com a Inter de Milão, também nesta terça.

Ederson assinou contrato com o clube turco até junho de 2028, com opção de renovação por mais um ano. O jogador de 32 anos rendeu ao City 14 milhões de euros (cerca de R$ 89,1 milhões).