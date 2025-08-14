Jogador diz que Messi é melhor do mundo em apresentação no Real Madrid

Franco Mastantuono, novo jogador do Real Madrid (Divulgação/Real Madrid)

Franco Mastantuono, recém-chegado no Real Madrid, polemizou logo na primeira entrevista coletiva. O meia-atacante de 18 anos afirmou que Lionel Messi, principal jogador da história do Barcelona, grande rival do time merengue, é o melhor jogador do mundo.

“Creio que olhando para todos os argentinos [que jogaram no Real Madrid], é muito lindo poder seguir os passos dos argentinos no Real Madrid. Alfredo [Di Stéfano] não tive chance de vê-lo, mas Di María, Higuaín… creio que foram os mais recentes, que me vem na cabeça. Tratei de olhar muito para eles. E depois, o melhor jogador do mundo para mim é Messi. Sou argentino e creio que nesses últimos anos, para mim, o melhor jogador do mundo é ele”, disse Mastantuono sobre inspirações.

