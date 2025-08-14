Confira a agenda de jogos da Copa Libertadores nesta quinta-feira

Duelos de Botafogo e Palmeiras são os destaques desta quinta-feira (14/8), pelas oitavas da Copa Libertadores

Os duelos de ida das oitavas da Copa Libertadores se encerram nesta quinta-feira (14/8) com dois jogos envolvendo brasileiros como destaques. O Botafogo recebe a LDU, enquanto o Palmeiras visita o Universitário.

Às 19h, o Botafogo entra no gramado do estádio Nilton Santos. A equipe carioca encara a LDU, do Equador. Para chegar nesta fase, o Glorioso ficou na 2ª posição do Grupo A, com os mesmos 12 pontos do líder Estudiantes. A chave ainda tinha Universidad de Chile e Carabobo.

Já a LDU avançou para o mata-mata após liderar o Grupo C, com 11 pontos, mesmo com o empate triplo em pontos com Flamengo e Central Córdoba.

Confira os horários dos jogos desta quinta-feira:

Botafogo x LDU (EQU) – 19h

Universitário (PER) x Palmeiras – 21h30

Libertad (PAR) x River Plate (ARG) – 21h30

