Deyverson é chamado de ‘palhaço’ pela torcida do Fortaleza em confronto da Libertadores
Com atuação morna, Deyverson realizou um lance fingindo dar o passe e segurando o pé em seguida, que gerou revolta da torcida tricolor
Publicado: 13/08/2025 às 11:50
Deyverson, atacante do Fortaleza (Divulgação/ Redes sociais)
Na última terça-feira (12), o Fortaleza recebeu o Velez Sarsfield no Castelão, para o primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores. A partida terminou em 0 a 0 e com bronca dos torcedores do Tricolor do Pici com o atacante Deyverson, que chegou a receber gritos de "palhaço", após fingir um passe e segurar o pé, atitude típica do jogador.
Deyverson siendo Deyverson???? pic.twitter.com/QAsmgkyw7Q— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 12, 2025
JOGO DE VOLTA
Fortaleza e Velez Sarsfield voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (19), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.