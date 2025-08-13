Deyverson é chamado de ‘palhaço’ pela torcida do Fortaleza em confronto da Libertadores

Com atuação morna, Deyverson realizou um lance fingindo dar o passe e segurando o pé em seguida, que gerou revolta da torcida tricolor

Deyverson, atacante do Fortaleza (Divulgação/ Redes sociais)

Na última terça-feira (12), o Fortaleza recebeu o Velez Sarsfield no Castelão, para o primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores. A partida terminou em 0 a 0 e com bronca dos torcedores do Tricolor do Pici com o atacante Deyverson, que chegou a receber gritos de "palhaço", após fingir um passe e segurar o pé, atitude típica do jogador.

O atacante que não marca há três partidas, realizou mais uma jogo com uma atuação discreta, sem conseguir ao menos conseguir finalizar na partida, o que acabou não ajudando o Tricolor do Pici a manter um bom resultado para a sequência do mata-mata. Após o jogador realizar o lance típico de fingir um passe e segurar o pé para cobrar a falta, a torcida explodiu gritando "palhaço" para o jogador. A informação sobre os gritos é do "Futebolês".

JOGO DE VOLTA

Fortaleza e Velez Sarsfield voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (19), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.