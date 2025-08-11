Conmebol anuncia final da Libertadores de 2025 no Monumental de Lima

Estádio Monumental de Lima recebeu a histórica final da Libertadores de 2019, entre Flamengo e River Plate

Flamengo foi campeão em 2019, na final da Libertadores disputada no Estádio Monumental, em Lima ( Luka GONZALES / AFP)

A Conmebol definiu, nesta segunda-feira (11/8), que o Estádio Monumental de Lima receberá a final da Libertadores da América 2025. O estádio recebeu a histórica decisão da competição em 2019, que terminou com a vitória do Flamengo diante do River Plate, por 2 x 1.

A entidade havia anunciado o Peru como país sede da decisão ainda em abril deste ano. No entanto, apenas nesta segunda anunciou o Estádio Monumental de Lima como grande palco da final da Libetadores.

A decisão só foi anunciada em agosto por seguir uma conduta cautelosa da entidade em esperar uma definição dos possíveis vencedores, para evitar pouco público. O Monumental tem capacidade para receber até 80 mil torcedores.

