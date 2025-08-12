Donnarumma é alvo do Manchester City, que deseja saída de Ederson

Donnarumma está de saída do PSG. Galatasaray, da Turquia, está interessado na contratação de Ederson, do Manchester City

Gianluigi Donnarumma está deixando o Paris Saint-Germain (FRANCK FIFE / AFP)

O Manchester City quer Gianluigi Donnarumma como novo goleiro. O arqueiro de 26 anos está de saída do PSG, após não chegar a um novo acordo salarial, e entrou na mira do clube inglês. Não ter sido relacionado para a Supercopa da Uefa, nesta quarta-feira (13/8), contra o Tottenham, também motivou a ida do italiano.

Apesar do interesse, o City achou a pedida inicial de 50 milhões de euros (R$ 315 milhões na cotação atual) do PSG alta. Além disso, a transferência do italiano só será possível caso Ederson deixe o clube. A informação é de Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em transferências.

A imprensa internacional ainda afirma que, além do Manchester City, outros clubes da Premier League, como Chelsea e Manchester United também estão interessados na contratação do jogador.

