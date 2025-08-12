Lewandowski projeta Yamal como futuro vencedor da Bola de Ouro
Lewandowski também afirmou que não entende o motivo de não ter ganho o prêmio em 2020; troféu não foi entregue em função da Covid-19
Publicado: 12/08/2025 às 08:42
Lamine Yamal e Robert Lewandowski, jogadores do Barcelona (PIERO CRUCIATTI / AFP)
Robert Lewandowski fez projeção animadora para Lamine Yamal, companheiro de Barcelona, na Bola de Ouro. O atacante polonês acredita que o jovem de 18 anos possa vencer o prêmio que coroa o melhor jogador da temporada.
Injustiçado?
O camisa nove do Barça também afirmou que ainda questiona o motivo de não ter vencido o prêmio em 2020, época que conquistou o The Best, entregue pela Fifa. No entanto, a premiação feita pela France Football não ocorreu em função da pandemia da Covid-19.
“Eu estava no auge da minha carreira, ganhando tudo pelo meu clube. Acho que o difícil neste caso é que, até hoje, não sei por que não acabei ganhando”, disse o polonês de 36 anos.