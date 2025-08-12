Lewandowski projeta Yamal como futuro vencedor da Bola de Ouro

Lewandowski também afirmou que não entende o motivo de não ter ganho o prêmio em 2020; troféu não foi entregue em função da Covid-19

Lamine Yamal e Robert Lewandowski, jogadores do Barcelona (PIERO CRUCIATTI / AFP)

Robert Lewandowski fez projeção animadora para Lamine Yamal, companheiro de Barcelona, na Bola de Ouro. O atacante polonês acredita que o jovem de 18 anos possa vencer o prêmio que coroa o melhor jogador da temporada.

“A temporada de Lamine Yamal foi incrível, mas, no final, tudo depende do que mais importa. Ele ainda tem muito tempo pela frente, se não neste ano, talvez no próximo. Raphinha também teve uma temporada incrível. Temos jogadores que podem ser favoritos para ganhar este prêmio”, disse Lewandowski à BBC Sports.

Injustiçado?

O camisa nove do Barça também afirmou que ainda questiona o motivo de não ter vencido o prêmio em 2020, época que conquistou o The Best, entregue pela Fifa. No entanto, a premiação feita pela France Football não ocorreu em função da pandemia da Covid-19.

“Eu estava no auge da minha carreira, ganhando tudo pelo meu clube. Acho que o difícil neste caso é que, até hoje, não sei por que não acabei ganhando”, disse o polonês de 36 anos.