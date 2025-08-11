Preterido? Compare números de Raphinha com favoritos à Bola de Ouro

Rumores indicam que Dembélé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Vitinha (PSG) e Cole Palmer (Chelsea) estão à frente de Raphinha

Raphinha comanda o Barcelona em partida da Champions League nesta terça-feira (26). (Foto: Reprodução/Instagram)

Foram anunciados, nessa quinta-feira (7/5), os 30 indicados à Bola de Ouro. Dentre os nomes, o brasileiro melhor cotado ao prêmio é Raphinha, do Barcelona, que teve grande desempenho na temporada 2024/25. No entanto, rumores indicam que o capitão dos Culés está atrás de quatro favoritos: Dembélé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Vitinha (PSG) e Cole Palmer (Chelsea).

Mas, em números, Raphinha aparece na frente dos concorrentes. Em 68 jogos, o atacante do Barça e da Seleção Brasileira marcou 39 tentos e deu 24 assistências, com um total de 63 participações em gols.

O camisa 11 foi artilheiro da Champions League, com 13 gols em 14 jogos, além de ter sido o melhor jogador da LaLiga. Ele conquistou a Supercopa da Espanha, Campeonato Espanhol e Copa do Rei.

Veja mais em Metrópoles