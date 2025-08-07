diariodepernambuco.com.br
BOLA DE OURO

Com quatro brasileiros, indicados para bola de ouro são divulgados; confira lista

A premiação da bola de ouro acontece no dia 22 de setembro, em Paris

Lucas Valle

Publicado: 07/08/2025 às 11:24

Bola de ouro/Divulgação

Bola de ouro (Divulgação)

Nesta quinta-feira (07), foram divulgados os indicados para a Bola de Ouro, premiação realizada pela France Football, para decidir o melhor jogador do mundo na temporada de 2024/2025. Entre os indicados para o prêmio, estão os brasileiros Vinicius Junior e Raphinha pelo masculino, além de Marta e Amanda Gutierres no feminino.

A cerimônia de entrega do prêmio irá acontecer no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O tempo de avaliação do desempenho dos atletas aconteceu no período entre 1º de agosto de 2024 e 31 de julho de 2025. As listas iniciais contam com 30 nomes, reunindo jogadores que se destacaram neste tempo.

No futebol masculino, os atacantes da Seleção Brasileira Vinicius Jr. e Raphinha foram os representantes brasileiros na lista, porém não figuram entre os favoritos para ganhar o prêmio, que tem como principais concorrentes: Ousmane Dembélé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona) ou Vitinha (PSG).

Pelo lado do futebol feminino, a Rainha Marta, do Orlando Pride, foi indicada devido a sua boa participação na Copa América, onde foi decisiva para deixar o Brasil vivo na final contra a Colômbia. Além dela, Amanda Gutierres, artilheira do Palmeiras e da Seleção Brasileira, com 12 gols no Campeonato Brasileiro e seis na Copa América, também foi uma das indicadas.

-Lista de indicadas do futebol masculino:

 

-Lista de indicadas do futebol feminino:

-Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
-Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
-Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)
-Sandy Baltimore (Chelsea/França)
-Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
-Klara Buhl (Bayern de Munique/Alemanha)
-Sofia Cantore (Juventus/Itália)
-Steph Catley (Arsenal/Austrália)
-Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
-Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
-Emily Fox (Arsenal/EUA)
-Cristiana Girelli (Juventus/Itália)
-Esther Gonzalez (Gotham/Espanha)
-Caroline Hansen (Barcelona/Noruega)
-Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
-Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
-Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
-Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
-Lindsey Heaps (Lyon/EUA)
-Chloe Kelly (Manchester City e Arsenal/Inglaterra)
-Marta (Orlando Pride/Brasil)
-Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
-Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
-Clara Mateo (Paris FC/França)
-Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
-Claudia Pina (Barcelona/Espanha)
-Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
-Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suécia)
-Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
-Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)

 

Bola de ouro
Marta levantou o troféu da Copa América
Marta, camisa 10 da Seleção Brasileira Feminina
Amanda Gutierres, camisa 9 da Seleção Brasileira Feminina
Raphinha, atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira
Vinicius Junior marcou o primeiro gol do Real Madrid
Jogador Vini Jr
Raphinha comanda o Barcelona em partida da Champions League nesta terça-feira (26).

