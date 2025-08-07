Com quatro brasileiros, indicados para bola de ouro são divulgados; confira lista
A premiação da bola de ouro acontece no dia 22 de setembro, em Paris
Publicado: 07/08/2025 às 11:24
Bola de ouro (Divulgação)
Nesta quinta-feira (07), foram divulgados os indicados para a Bola de Ouro, premiação realizada pela France Football, para decidir o melhor jogador do mundo na temporada de 2024/2025. Entre os indicados para o prêmio, estão os brasileiros Vinicius Junior e Raphinha pelo masculino, além de Marta e Amanda Gutierres no feminino.
No futebol masculino, os atacantes da Seleção Brasileira Vinicius Jr. e Raphinha foram os representantes brasileiros na lista, porém não figuram entre os favoritos para ganhar o prêmio, que tem como principais concorrentes: Ousmane Dembélé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona) ou Vitinha (PSG).
Pelo lado do futebol feminino, a Rainha Marta, do Orlando Pride, foi indicada devido a sua boa participação na Copa América, onde foi decisiva para deixar o Brasil vivo na final contra a Colômbia. Além dela, Amanda Gutierres, artilheira do Palmeiras e da Seleção Brasileira, com 12 gols no Campeonato Brasileiro e seis na Copa América, também foi uma das indicadas.
-Lista de indicadas do futebol masculino:
-Dembélé (PSG/França)
-Donnarumma (PSG/Itália)
-Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
-Doué (PSG/França)
-Dumfries (Inter de Milão/Holanda)
-Guirassy (Borussia Dortmund/Guiné)
-Haaland (Manchester City/Noruega)
-Gyokeres (Sporting/Arsenal/Suécia)
-Hakimi (PSG/Marrocos)
-Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
-Kvaratskheila (PSG/Georgia)
-Lewandowski (Barcelona/Polônia)
-Mac Allister (Liverpool/Argentina)
-Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
-McTominay (Napoli/Inglaterra)
-Mbappé (Real Madrid/França)
-Nuno Mendes (PSG/França)
-João Neves (PSG/Portugal)
-Pedri (Barcelona/Espanha)
-Palmer (Chelsea/Inglaterra)
-Olise (Bayern de Munique/França)
-Raphinha (Barcelona/Brasil)
-Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
-Fabian Ruiz (PSG/Espanha)
-Van Dijk (Liverpool/Holanda)
-Vini Jr. (Real Madrid/Brasil)
-Salah (Liverpool/Egito)
-Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool/Alemanha)
-Vitinha (PSG/Portugal)
-Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
Here are the 2025 Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/tehmbU4R0j— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
-Lista de indicadas do futebol feminino:
-Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
-Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
-Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)
-Sandy Baltimore (Chelsea/França)
-Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
-Klara Buhl (Bayern de Munique/Alemanha)
-Sofia Cantore (Juventus/Itália)
-Steph Catley (Arsenal/Austrália)
-Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
-Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
-Emily Fox (Arsenal/EUA)
-Cristiana Girelli (Juventus/Itália)
-Esther Gonzalez (Gotham/Espanha)
-Caroline Hansen (Barcelona/Noruega)
-Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
-Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
-Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
-Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
-Lindsey Heaps (Lyon/EUA)
-Chloe Kelly (Manchester City e Arsenal/Inglaterra)
-Marta (Orlando Pride/Brasil)
-Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
-Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
-Clara Mateo (Paris FC/França)
-Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
-Claudia Pina (Barcelona/Espanha)
-Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
-Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suécia)
-Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
-Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)
Here are our 2025 Women's Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/zruGXPSfMZ— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025