Endrick é confirmado como camisa 9 do Real após reviravolta; entenda
Atacante brasileiro herdará o número deixado por Kylian Mbappé, que agora vai vestir a camisa 10 merengue
Publicado: 08/08/2025 às 19:58
Endrick, atacante do Real Madrid (Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
O atacante Endrick vestirá a camisa 9 do Real Madrid a partir da temporada 2025/26. O brasileiro venceu a disputa interna com Gonzalo García pelo número, que pertencia a Kylian Mbappé. O atacante francês, por sua vez, passará a usar a camisa 10, deixada pelo croata Luka Modric.
Endrick está afastado dos gramados desde maio, quando sofreu uma lesão na parte posterior da coxa. Segundo o jornal AS, o clube chegou a considerar um empréstimo para o jogador durante sua recuperação.
Dios ???????? https://t.co/WS5HYtF6LY— Endrick (@Endrick) August 8, 2025
Gonzalo García era o principal cotado para herdar a 9 após o bom desempenho no Mundial de Clubes, no qual foi artilheiro da equipe com 4 gols. O espanhol, no entanto, seguirá com outro número, após renovar contrato com o Real Madrid até 2030.