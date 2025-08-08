diariodepernambuco.com.br
REAL MADRID

Endrick é confirmado como camisa 9 do Real após reviravolta; entenda

Atacante brasileiro herdará o número deixado por Kylian Mbappé, que agora vai vestir a camisa 10 merengue

Publicado: 08/08/2025 às 19:58

Endrick, atacante do Real Madrid/Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Endrick, atacante do Real Madrid (Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

O atacante Endrick vestirá a camisa 9 do Real Madrid a partir da temporada 2025/26. O brasileiro venceu a disputa interna com Gonzalo García pelo número, que pertencia a Kylian Mbappé. O atacante francês, por sua vez, passará a usar a camisa 10, deixada pelo croata Luka Modric.

Endrick está afastado dos gramados desde maio, quando sofreu uma lesão na parte posterior da coxa. Segundo o jornal AS, o clube chegou a considerar um empréstimo para o jogador durante sua recuperação.

Gonzalo García era o principal cotado para herdar a 9 após o bom desempenho no Mundial de Clubes, no qual foi artilheiro da equipe com 4 gols. O espanhol, no entanto, seguirá com outro número, após renovar contrato com o Real Madrid até 2030.

Endrick, atacante do Real Madrid
Endrick e Kylian Mbappé, atacantes do Real Madrid
Endrick tem contrato com o Real Madrid até o fim da temporada 2029/2030
Endrick em partida do Real Madrid

